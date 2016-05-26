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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
121
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:42

Re: ВТБ Банк

Валюти нема, курс 27грн/бакс... Нагадує платинум :) пора вводить ТА
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 12:43

Re: ВТБ Банк

  Аlександр написав:Потому что скорее всего банк публикует отчетность в конце месяца.

до 10 числа наступного за звітним.
До кінця місяця - квартальна звітність.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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