Аlександр написав:Потому что скорее всего банк публикует отчетность в конце месяца.
до 10 числа наступного за звітним. До кінця місяця - квартальна звітність.
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А кто в курсе, если открывать вклад в день введения ВА, такой вклад будет компенсирован фондом? Например, утром человек откроет вклад, а в обед уже введут ВА. Вдруг человек не знал, что после обеда будет ВА На сайте ФГВ есть следующий комментарий:
1.1. Чи має право вкладник, на депозитному (вкладному) рахунку або поточному рахунку якого розміщено кошти у сумі 1 млн грн, у разі неповернення Банком вкладу на вимогу або після закінчення строку дії депозитного договору, перерахувати кошти у сумі по 200 тис грн на рахунки інших фізичних осіб з метою охоплення зазначених вкладів системою гарантування вкладів фізичних осіб?
Банк зобов'язаний за розпорядженням вкладника видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти на першу вимогу або зі спливом встановленого договором строку в день надходження до банку відповідного розрахункового документа. На рахунок за вкладом зараховуються грошові кошти, які надійшли на ім'я вкладника від іншої особи, якщо договором вкладу не передбачено інше. Фізична особа має право укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. При цьому, Фондом гарантуються лише ті вклади на користь третьої особи, за якими треті особи набули прав на вказані вклади до дня запровадження тимчасової адміністрації банку.
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Квесторе_поверніться написав:Лишився хто, що не вірить в ТА в банці?
Некогда играть в ромашку, нужно деньги зарабатывать.
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