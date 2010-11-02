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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 12:42
Валюти нема, курс 27грн/бакс... Нагадує платинум
пора вводить ТА
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Пон 19 лис, 2018 12:43
Аlександр написав:
Потому что скорее всего банк публикует отчетность в конце месяца.
до 10 числа наступного за звітним.
До кінця місяця - квартальна звітність.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:31
chipmunk написав:
Валюти нема, курс 27грн/бакс... Нагадує платинум
пора вводить ТА
В платинуме можно было забрать свои доллары по курсу 20 ( при 21,5 НБУ ) до 150 тысяч в день .
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:56
А кто в курсе, если открывать вклад в день введения ВА, такой вклад будет компенсирован фондом? Например, утром человек откроет вклад, а в обед уже введут ВА. Вдруг человек не знал, что после обеда будет ВА
На сайте ФГВ есть следующий комментарий:
1.1. Чи має право вкладник, на депозитному (вкладному) рахунку або поточному рахунку якого розміщено кошти у сумі 1 млн грн, у разі неповернення Банком вкладу на вимогу або після закінчення строку дії депозитного договору, перерахувати кошти у сумі по 200 тис грн на рахунки інших фізичних осіб з метою охоплення зазначених вкладів системою гарантування вкладів фізичних осіб?
Банк зобов'язаний за розпорядженням вкладника видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти на першу вимогу або зі спливом встановленого договором строку в день надходження до банку відповідного розрахункового документа. На рахунок за вкладом зараховуються грошові кошти, які надійшли на ім'я вкладника від іншої особи, якщо договором вкладу не передбачено інше. Фізична особа має право укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. При цьому, Фондом гарантуються лише ті вклади на користь третьої особи, за якими треті особи набули прав на вказані вклади до дня запровадження тимчасової адміністрації банку.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 13:57
xio13 утром на Пушкинской получал 1000грн через банкомат. Больше не дают, предложили Дельту вспомнить, только приходить за 1000 по-утрам пока не закончилось
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stigo
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Додано: Пон 19 лис, 2018 14:01
Лишився хто, що не вірить в ТА в банці?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 14:07
stigo А что, уже банкомат пустой? Кстати, с этой тыщи еще 15% комиссии вроде?
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Додано: Пон 19 лис, 2018 14:18
Квесторе_поверніться написав:
Лишився хто, що не вірить в ТА в банці?
Некогда играть в ромашку, нужно деньги зарабатывать.
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