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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1443144414451446

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
121
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 14:59

ishvara 15% банк не взымал
stigo
 
Повідомлень: 26
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Подякували: 2 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:02

  chipmunk написав:Валюти нема, курс 27грн/бакс... Нагадує платинум :) пора вводить ТА

Гривня є? По скільки в касі дають?
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:03

  stigo написав:ishvara 15% банк не взымал

Чому не забирав? Мав забрати 150 грн зі 1000 виданих?
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Повідомлень: 26348
З нами з: 22.11.13
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:11

Re: ВТБ Банк

В банкоматах киева пусто
xio13
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:14

  xio13 написав:В банкоматах киева пусто

В касах пусто. На коррахунку в НБУ пусто.
Де ще грошенята завалялись :?: ...в закромах пу. :(
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:28

  Квесторе_поверніться написав:
  xio13 написав:В банкоматах киева пусто

В касах пусто. На коррахунку в НБУ пусто.
Де ще грошенята завалялись :?: ...в закромах пу. :(

По кредитам теж не платять ждуть кончину банку
:cry:
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:34

  Ukrainian написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  xio13 написав:В банкоматах киева пусто

В касах пусто. На коррахунку в НБУ пусто.
Де ще грошенята завалялись :?: ...в закромах пу. :(

По кредитам теж не платять ждуть кончину банку
:cry:

Це кінець? Чекати нових санкцій від пу за закриття ВТБ бізнесу в Україні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:39

Квесторе_поверніться Утром менеджер в отделении на Пушкинской подтвердила, что процессинг в банке остановлен. Онлайн-банкинг не пропускает даже пополнение мобильного. Они как я понял сами ждут не дождутся ВА, тк устали выслушивать ненормативку от недовольных клиентов
stigo
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 15:48

  stigo написав:Квесторе_поверніться Утром менеджер в отделении на Пушкинской подтвердила, что процессинг в банке остановлен. Онлайн-банкинг не пропускает даже пополнение мобильного. Они как я понял сами ждут не дождутся ВА, тк устали выслушивать ненормативку от недовольных клиентов

Поповнення мобільного через ІБ Дельти була остання можливість пару грн вивести.
А банку ВТБ теж можна в ряд з Дельтою, Фініками поставити. Тільки останніми роками вона дуже схудла по активах і зобовязаннях.
Не кредитує...то й худне.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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