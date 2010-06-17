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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:02
Гривня є? По скільки в касі дають?
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Додано: Пон 19 лис, 2018 15:03
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Пон 19 лис, 2018 15:11
Re: ВТБ Банк
В банкоматах киева пусто
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:14
В касах пусто. На коррахунку в НБУ пусто.
Де ще грошенята завалялись ...в закромах пу.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Пон 19 лис, 2018 15:28
По кредитам теж не платять ждуть кончину банку
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:34
Це кінець? Чекати нових санкцій від пу за закриття ВТБ бізнесу в Україні?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:39
Квесторе_поверніться Утром менеджер в отделении на Пушкинской подтвердила, что процессинг в банке остановлен. Онлайн-банкинг не пропускает даже пополнение мобильного. Они как я понял сами ждут не дождутся ВА, тк устали выслушивать ненормативку от недовольных клиентов
Додано: Пон 19 лис, 2018 15:48
Поповнення мобільного через ІБ Дельти була остання можливість пару грн вивести.
А банку ВТБ теж можна в ряд з Дельтою, Фініками поставити. Тільки останніми роками вона дуже схудла по активах і зобовязаннях.
Не кредитує...то й худне.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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