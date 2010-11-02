Andreww написав:А кто в курсе, если открывать вклад в день введения ВА, такой вклад будет компенсирован фондом? Например, утром человек откроет вклад, а в обед уже введут ВА. Вдруг человек не знал, что после обеда будет ВА На сайте ФГВ есть следующий комментарий:
1.1. Чи має право вкладник, на депозитному (вкладному) рахунку або поточному рахунку якого розміщено кошти у сумі 1 млн грн, у разі неповернення Банком вкладу на вимогу або після закінчення строку дії депозитного договору, перерахувати кошти у сумі по 200 тис грн на рахунки інших фізичних осіб з метою охоплення зазначених вкладів системою гарантування вкладів фізичних осіб?
Банк зобов'язаний за розпорядженням вкладника видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти на першу вимогу або зі спливом встановленого договором строку в день надходження до банку відповідного розрахункового документа. На рахунок за вкладом зараховуються грошові кошти, які надійшли на ім'я вкладника від іншої особи, якщо договором вкладу не передбачено інше. Фізична особа має право укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. При цьому, Фондом гарантуються лише ті вклади на користь третьої особи, за якими треті особи набули прав на вказані вклади до дня запровадження тимчасової адміністрації банку.
В Дельте в день введения ВА оформлял и нимал со счета. Все выплатили.
Безвідповідальні заяви ЗМІ щодо неплатоспроможності окремих банків дестабілізують ситуацію і підривають довіру громадян до банківської системи
ПРЕС-РЕЛІЗ 19.11.2018
Останніми тижнями на деяких інформаційних веб-сайтах з’явилися публікації про погіршення фінансового стану та настання неплатоспроможності окремих банків з посиланням на дані, отримані нібито від представників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. При цьому, жодних звернень від цих Інтернет-ресурсів до Фонду не надходило, жодних коментарів представники Фонду з цього приводу не надавали.
Результатом подібних безвідповідальних інформаційних повідомлень є дестабілізація ситуації в банках, підрив довіри до банківської системи загалом та поширення панічних настроїв серед населення, що є неприйнятним.
Фонд гарантування закликає громадян брати до уваги тільки достовірну інформацію щодо стану справ у банках, а представників ЗМІ – використовувати у своїй роботі тільки перевірені дані, отримані з офіційних джерел інформації – офіційних Інтернет-сайтів Фонду та Національного банку України.
У той же час заявляємо, що, ставлячи собі за мету забезпечення стабільності банківської системи, представники Фонду не поширювали і не поширюватимуть інформацію про «ймовірне настання неплатоспроможності» тієї чи іншої фінустанови. Понад те, нагадуємо, що прийняття рішення про визнання банку неплатоспроможним, відповідно до норм чинного законодавства України, є повноваженнями Національного банку України.
Andreww написав:А кто в курсе, если открывать вклад в день введения ВА, такой вклад будет компенсирован фондом? Например, утром человек откроет вклад, а в обед уже введут ВА. Вдруг человек не знал, что после обеда будет ВА На сайте ФГВ есть следующий комментарий:
1.1. Чи має право вкладник, на депозитному (вкладному) рахунку або поточному рахунку якого розміщено кошти у сумі 1 млн грн, у разі неповернення Банком вкладу на вимогу або після закінчення строку дії депозитного договору, перерахувати кошти у сумі по 200 тис грн на рахунки інших фізичних осіб з метою охоплення зазначених вкладів системою гарантування вкладів фізичних осіб?
Банк зобов'язаний за розпорядженням вкладника видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти на першу вимогу або зі спливом встановленого договором строку в день надходження до банку відповідного розрахункового документа. На рахунок за вкладом зараховуються грошові кошти, які надійшли на ім'я вкладника від іншої особи, якщо договором вкладу не передбачено інше. Фізична особа має право укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. При цьому, Фондом гарантуються лише ті вклади на користь третьої особи, за якими треті особи набули прав на вказані вклади до дня запровадження тимчасової адміністрації банку.
В Дельте в день введения ВА оформлял и нимал со счета. Все выплатили.
мне выплатили с задержкой в один год, утром пролонгировался автоматически днем ВА, я даже в Банк не ходил. Южкомбанк.
Понад те, нагадуємо, що прийняття рішення про визнання банку неплатоспроможним, відповідно до норм чинного законодавства України, є повноваженнями Національного банку України.
Фонд каже...наша хата з краю...то все НБУ буде винен якщо тут ТА введуть. Слідкувати слід не за сайтом Фонду а за сайтом НБУ.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться Уже бы давно ввели, было несколько банков без намека на ТА и которые до последнего рассчитывались с вкладчиками, а на следующий день вводили ТА. Тут пока наверное идет договорняк по активам.
Andreww написав:А кто в курсе, если открывать вклад в день введения ВА, такой вклад будет компенсирован фондом? Например, утром человек откроет вклад, а в обед уже введут ВА. Вдруг человек не знал, что после обеда будет ВА На сайте ФГВ есть следующий комментарий:
У меня было два таких случая: Банк Михайловский: "Почтовый" депозит на 1000грн шел в банк 10 дней и дошел(оформился) после 15:00. А через пару часов ввели ВА
Банк Траст: Утром в отделении открыла акционный депозит на 1000грн, а потом дневным поездом отправила из Альфы 150К грн на этот депозитный счет в качестве пополнения депозита. Через полчаса на сайте НБУ появилось срообщение о вводе ВА
В обоих случаях ФОНД выплатил всё до копейки без всяких проблем.
Но нет никакой гарантии, что для клиентов других банков в подобных случаях сложится всё так же хорошо. Ведь, как гласит древнекитайская мудрость: "Если твой сосед поймал за один час пять рыбин, то это вовсе не значит, что ты за пять часов поймаешь хотя бы одну"