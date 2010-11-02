Додано: Пон 19 лис, 2018 17:57

Понад те, нагадуємо, що прийняття рішення про визнання банку неплатоспроможним, відповідно до норм чинного законодавства України, є повноваженнями Національного банку України.



Фонд каже...наша хата з краю...то все НБУ буде винен якщо тут ТА введуть.

Слідкувати слід не за сайтом Фонду а за сайтом НБУ.