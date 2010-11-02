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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:18
somalibank написав:
было несколько банков без намека на ТА и которые до последнего рассчитывались с вкладчиками
Був такий ЮСБ банчок якого саме так тормознули.
А ще які?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 18:48
Квесторе_поверніться написав: somalibank написав:
было несколько банков без намека на ТА и которые до последнего рассчитывались с вкладчиками
Був такий ЮСБ банчок якого саме так тормознули.
А ще які?
Да полно!
Киевская Русь, Юнисон, Михайловский, Артем, Траст, Богуслав...
И это лишь те, где я была клиентом.
Во всех этих банках никаких явных проблем не наблюдалось, деньги выплачивались без проблем и ограничений, все платежи проходили вовремя, работа кипела и до последнего дня ничего не предвещало ввод ВА. И даже Дубинский не предупреждал
Но это с точки зрения клиентов.
А уж что там происходило на банковской кухне, знают только кураторы и НБУ.
Жадность и Отвага!
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Додано: Пон 19 лис, 2018 19:00
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав: somalibank написав:
было несколько банков без намека на ТА и которые до последнего рассчитывались с вкладчиками
Був такий ЮСБ банчок якого саме так тормознули.
А ще які?
Да полно!
Киевская Русь, Юнисон, Михайловский, Артем, Траст, Богуслав...
И это лишь те, где я была клиентом.
Во всех этих банках никаких явных проблем не наблюдалось, деньги выплачивались без проблем и ограничений, все платежи проходили вовремя, работа кипела и до последнего дня ничего не предвещало ввод ВА. И даже Дубинский не предупреждал
Но это с точки зрения клиентов.
А уж что там происходило на банковской кухне, знают только кураторы и НБУ.
В Михалича (позабанківське писососення 1,4 млрд грн) і Траста (був відємний капітал) проблеми передбачались заздалегідь
Юнісон непогано стояв але не поважав НБУ - випедрювався, за те і наказали.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 19:04
lubopytnaya написав:
Да полно!
Киевская Русь, Юнисон, Михайловский, Артем, Траст, Богуслав...
И это лишь те, где я была клиентом.
Во всех этих банках никаких явных проблем не наблюдалось, деньги выплачивались без проблем и ограничений
леді Го робила заказну роботу
аналізувати роботу банків-потоків ліквідності-етц не має змісту. (ІМХО)
і де вона зараз із награбованим?
а кримінальні справи проти неї досі не закриті
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Додано: Пон 19 лис, 2018 19:52
greenozon написав: lubopytnaya написав:
Да полно!
Киевская Русь, Юнисон, Михайловский, Артем, Траст, Богуслав...
И это лишь те, где я была клиентом.
Во всех этих банках никаких явных проблем не наблюдалось, деньги выплачивались без проблем и ограничений
леді Го робила заказну роботу
аналізувати роботу банків-потоків ліквідності-етц не має змісту. (ІМХО)
і де вона зараз із награбованим?
а кримінальні справи проти неї досі не закриті
Как где? В Лондоне)
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Додано: Пон 19 лис, 2018 20:21
chipmunk написав:
Валюти нема, курс 27грн/бакс... Нагадує платинум
пора вводить ТА
завтра вторник - значит может быть к вечеру ва
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 20:24
Игорь Алексеевич написав: chipmunk написав:
Валюти нема, курс 27грн/бакс... Нагадує платинум
пора вводить ТА
завтра вторник - значит может быть к вечеру ва
Не повинна...вже банка розмістила результати господарки на 1.11.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 20:24
Квесторе_поверніться написав:
В Михалича (позабанківське писососення 1,4 млрд грн) і Траста (був відємний капітал) проблеми передбачались заздалегідь
Ну, я же акцентировала, что "Это с точки зрения клиентов. А уж что там происходило на банковской кухне, знают только кураторы и НБУ"
Для пересічних громадян всё выглядело ОК: деньги в кассе выдавали без ограничений, платежи уходили вовремя, ставки по депозитам 28-30%
Юнісон непогано стояв але не поважав НБУ - випедрювався, за те і наказали.
Отож!
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Додано: Пон 19 лис, 2018 20:38
Игорь Алексеевич написав: chipmunk написав:
Валюти нема, курс 27грн/бакс... Нагадує платинум
пора вводить ТА
завтра вторник - значит может быть к вечеру ва
Да, завтра должны порешать, что будет с ВТБ (Украина).
Щось мені з ТАС "щастить"
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