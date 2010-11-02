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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14461447144814491450>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
121
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:18

Re: ВТБ Банк

  somalibank написав:было несколько банков без намека на ТА и которые до последнего рассчитывались с вкладчиками

Був такий ЮСБ банчок якого саме так тормознули.
А ще які?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:48

  Квесторе_поверніться написав:
  somalibank написав:было несколько банков без намека на ТА и которые до последнего рассчитывались с вкладчиками

Був такий ЮСБ банчок якого саме так тормознули.
А ще які?

Да полно!
Киевская Русь, Юнисон, Михайловский, Артем, Траст, Богуслав...
И это лишь те, где я была клиентом.
Во всех этих банках никаких явных проблем не наблюдалось, деньги выплачивались без проблем и ограничений, все платежи проходили вовремя, работа кипела и до последнего дня ничего не предвещало ввод ВА. И даже Дубинский не предупреждал :D
Но это с точки зрения клиентов.
А уж что там происходило на банковской кухне, знают только кураторы и НБУ.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:00

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  somalibank написав:было несколько банков без намека на ТА и которые до последнего рассчитывались с вкладчиками

Був такий ЮСБ банчок якого саме так тормознули.
А ще які?

Да полно!
Киевская Русь, Юнисон, Михайловский, Артем, Траст, Богуслав...
И это лишь те, где я была клиентом.
Во всех этих банках никаких явных проблем не наблюдалось, деньги выплачивались без проблем и ограничений, все платежи проходили вовремя, работа кипела и до последнего дня ничего не предвещало ввод ВА. И даже Дубинский не предупреждал :D
Но это с точки зрения клиентов.
А уж что там происходило на банковской кухне, знают только кураторы и НБУ.

В Михалича (позабанківське писососення 1,4 млрд грн) і Траста (був відємний капітал) проблеми передбачались заздалегідь
Юнісон непогано стояв але не поважав НБУ - випедрювався, за те і наказали.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:04

Re: ВТБ Банк

  lubopytnaya написав:Да полно!
Киевская Русь, Юнисон, Михайловский, Артем, Траст, Богуслав...
И это лишь те, где я была клиентом.
Во всех этих банках никаких явных проблем не наблюдалось, деньги выплачивались без проблем и ограничений


леді Го робила заказну роботу

аналізувати роботу банків-потоків ліквідності-етц не має змісту. (ІМХО)

і де вона зараз із награбованим? :)
а кримінальні справи проти неї досі не закриті
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:52

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:Да полно!
Киевская Русь, Юнисон, Михайловский, Артем, Траст, Богуслав...
И это лишь те, где я была клиентом.
Во всех этих банках никаких явных проблем не наблюдалось, деньги выплачивались без проблем и ограничений


леді Го робила заказну роботу

аналізувати роботу банків-потоків ліквідності-етц не має змісту. (ІМХО)

і де вона зараз із награбованим? :)
а кримінальні справи проти неї досі не закриті

Как где? В Лондоне)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:21

  chipmunk написав:Валюти нема, курс 27грн/бакс... Нагадує платинум :) пора вводить ТА


завтра вторник - значит может быть к вечеру ва :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:24

  Игорь Алексеевич написав:
  chipmunk написав:Валюти нема, курс 27грн/бакс... Нагадує платинум :) пора вводить ТА


завтра вторник - значит может быть к вечеру ва :roll:

Не повинна...вже банка розмістила результати господарки на 1.11.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:24

  Квесторе_поверніться написав:В Михалича (позабанківське писососення 1,4 млрд грн) і Траста (був відємний капітал) проблеми передбачались заздалегідь

Ну, я же акцентировала, что "Это с точки зрения клиентов. А уж что там происходило на банковской кухне, знают только кураторы и НБУ"

Для пересічних громадян всё выглядело ОК: деньги в кассе выдавали без ограничений, платежи уходили вовремя, ставки по депозитам 28-30% :mrgreen:

Юнісон непогано стояв але не поважав НБУ - випедрювався, за те і наказали.

Отож!
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:38

  Игорь Алексеевич написав:
  chipmunk написав:Валюти нема, курс 27грн/бакс... Нагадує платинум :) пора вводить ТА


завтра вторник - значит может быть к вечеру ва :roll:

Да, завтра должны порешать, что будет с ВТБ (Украина).
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:47

А почему все думают, что завтра что-то решится? Завтра Верховный суд?

Здесь расписание ВС на завтра:
https://supreme.court.gov.ua/supreme/gr ... m/bpalata/

Не вижу в списках рассмотрения исков ВТБ Банка.
Востаннє редагувалось Andreww в Пон 19 лис, 2018 20:53, всього редагувалось 2 разів.
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