somalibank написав:было несколько банков без намека на ТА и которые до последнего рассчитывались с вкладчиками
Був такий ЮСБ банчок якого саме так тормознули. А ще які?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
somalibank написав:было несколько банков без намека на ТА и которые до последнего рассчитывались с вкладчиками
Був такий ЮСБ банчок якого саме так тормознули. А ще які?
Да полно! Киевская Русь, Юнисон, Михайловский, Артем, Траст, Богуслав... И это лишь те, где я была клиентом. Во всех этих банках никаких явных проблем не наблюдалось, деньги выплачивались без проблем и ограничений, все платежи проходили вовремя, работа кипела и до последнего дня ничего не предвещало ввод ВА. И даже Дубинский не предупреждал Но это с точки зрения клиентов. А уж что там происходило на банковской кухне, знают только кураторы и НБУ.
somalibank написав:было несколько банков без намека на ТА и которые до последнего рассчитывались с вкладчиками
Був такий ЮСБ банчок якого саме так тормознули. А ще які?
Да полно! Киевская Русь, Юнисон, Михайловский, Артем, Траст, Богуслав... И это лишь те, где я была клиентом. Во всех этих банках никаких явных проблем не наблюдалось, деньги выплачивались без проблем и ограничений, все платежи проходили вовремя, работа кипела и до последнего дня ничего не предвещало ввод ВА. И даже Дубинский не предупреждал Но это с точки зрения клиентов. А уж что там происходило на банковской кухне, знают только кураторы и НБУ.
В Михалича (позабанківське писососення 1,4 млрд грн) і Траста (був відємний капітал) проблеми передбачались заздалегідь Юнісон непогано стояв але не поважав НБУ - випедрювався, за те і наказали.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
lubopytnaya написав:Да полно! Киевская Русь, Юнисон, Михайловский, Артем, Траст, Богуслав... И это лишь те, где я была клиентом. Во всех этих банках никаких явных проблем не наблюдалось, деньги выплачивались без проблем и ограничений
леді Го робила заказну роботу
аналізувати роботу банків-потоків ліквідності-етц не має змісту. (ІМХО)
і де вона зараз із награбованим? а кримінальні справи проти неї досі не закриті
lubopytnaya написав:Да полно! Киевская Русь, Юнисон, Михайловский, Артем, Траст, Богуслав... И это лишь те, где я была клиентом. Во всех этих банках никаких явных проблем не наблюдалось, деньги выплачивались без проблем и ограничений
леді Го робила заказну роботу
аналізувати роботу банків-потоків ліквідності-етц не має змісту. (ІМХО)
і де вона зараз із награбованим? а кримінальні справи проти неї досі не закриті
chipmunk написав:Валюти нема, курс 27грн/бакс... Нагадує платинум пора вводить ТА
завтра вторник - значит может быть к вечеру ва
Не повинна...вже банка розмістила результати господарки на 1.11.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.