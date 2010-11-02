Був такий ЮСБ банчок якого саме так тормознули.
А ще які?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:18
Re: ВТБ Банк
Був такий ЮСБ банчок якого саме так тормознули.
А ще які?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:48
Да полно!
Киевская Русь, Юнисон, Михайловский, Артем, Траст, Богуслав...
И это лишь те, где я была клиентом.
Во всех этих банках никаких явных проблем не наблюдалось, деньги выплачивались без проблем и ограничений, все платежи проходили вовремя, работа кипела и до последнего дня ничего не предвещало ввод ВА. И даже Дубинский не предупреждал
Но это с точки зрения клиентов.
А уж что там происходило на банковской кухне, знают только кураторы и НБУ.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:00
В Михалича (позабанківське писососення 1,4 млрд грн) і Траста (був відємний капітал) проблеми передбачались заздалегідь
Юнісон непогано стояв але не поважав НБУ - випедрювався, за те і наказали.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:04
Re: ВТБ Банк
леді Го робила заказну роботу
аналізувати роботу банків-потоків ліквідності-етц не має змісту. (ІМХО)
і де вона зараз із награбованим?
а кримінальні справи проти неї досі не закриті
+50грн !
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Додано: Пон 19 лис, 2018 19:52
Как где? В Лондоне)
Додано: Пон 19 лис, 2018 20:21
завтра вторник - значит может быть к вечеру ва
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 19 лис, 2018 20:24
Не повинна...вже банка розмістила результати господарки на 1.11.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 19 лис, 2018 20:24
Ну, я же акцентировала, что "Это с точки зрения клиентов. А уж что там происходило на банковской кухне, знают только кураторы и НБУ"
Для пересічних громадян всё выглядело ОК: деньги в кассе выдавали без ограничений, платежи уходили вовремя, ставки по депозитам 28-30%
Отож!
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 19 лис, 2018 20:38
Да, завтра должны порешать, что будет с ВТБ (Украина).
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Пон 19 лис, 2018 20:47
А почему все думают, что завтра что-то решится? Завтра Верховный суд?
Здесь расписание ВС на завтра:
Не вижу в списках рассмотрения исков ВТБ Банка.
Востаннє редагувалось Andreww в Пон 19 лис, 2018 20:53, всього редагувалось 2 разів.
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