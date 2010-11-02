Через ІБ голяк. Банкомати голяк. Коррахунок голяк. Каса голяк. Карти ніде не пущає. Все правильно? А ТА завтра не буде.
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— Судя по вашему настроению, разговоры о скором уходе VTB с украинского рынка сильно преувеличены?
— Хочу успокоить наших клиентов: VTB сейчас находится на гораздо более стабильной и уверенной позиции, чем два-три года назад. Выполнение обязательств перед клиентами по-прежнему остается абсолютным приоритетом. В этом году мы продолжим строить максимально компактный, высокоэффективный в каждом бизнес-процессе банк, фокус — на дистанционных каналах обслуживания и сохранении оптимального количества отделений. Не будем активно наращивать бизнес, мы сконцентрировались на повышении эффективности управления нашими затратами, оптимизации сети, бэк-офиса, административных затрат, сохраняя при этом высочайшее качество обслуживания клиентов — это всегда было “коньком” VTB.
Квесторе_поверніться написав:Через ІБ голяк. Банкомати голяк. Коррахунок голяк. Карти ніде не пущає. Все правильно? А ТА завтра не буде.
по всем этим признакам вы прекрасно знаете, что ва готово на завтра.
или реф(стабкредит)
Или банк-зомби на многие-многие годы. Как-то сильно легко вкладчики хотят отделаться. Отдали свои деньги врагу, а возвращать должны украинцы из своего кармана, путём допечатывания гривны для выплат. А значит, за ошибку "вкладчиков" втб, все украинцы расплатятся повышением цены на хлеб и другие продукты. Так что, для простого народа, лучше, чтоб россияне продолжали мучить обманутых вкладчиков дальше, хоть десятилетиями
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