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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1446144714481449

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
121
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:51

Re: ВТБ Банк

А дотянуть до черной пятницы? :D
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:59

Тут есть всё расписание ВСУ на завтра:

https://supreme.court.gov.ua/supreme/gr ... lik_sprav/

Ни по одному из судов нет упоминания ВТБ на завтра.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:04

Через ІБ голяк.
Банкомати голяк.
Коррахунок голяк.
Каса голяк.
Карти ніде не пущає.
Все правильно?
А ТА завтра не буде.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:06

  Квесторе_поверніться написав:Через ІБ голяк.
Банкомати голяк.
Коррахунок голяк.
Карти ніде не пущає.
Все правильно?
А ТА завтра не буде.


по всем этим признакам вы прекрасно знаете, что ва готово на завтра. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:34

  Игорь Алексеевич написав:
  Квесторе_поверніться написав:Через ІБ голяк.
Банкомати голяк.
Коррахунок голяк.
Карти ніде не пущає.
Все правильно?
А ТА завтра не буде.


по всем этим признакам вы прекрасно знаете, что ва готово на завтра. :roll:
или реф(стабкредит)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:37

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Квесторе_поверніться написав:Через ІБ голяк.
Банкомати голяк.
Коррахунок голяк.
Карти ніде не пущає.
Все правильно?
А ТА завтра не буде.


по всем этим признакам вы прекрасно знаете, что ва готово на завтра. :roll:
или реф(стабкредит)


Или мороз и тишина.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:40

Интервью Константина Вайсмана в Марте 2017:

— Судя по вашему настроению, разговоры о скором уходе VTB с украинского рынка сильно преувеличены?

— Хочу успокоить наших клиентов: VTB сейчас находится на гораздо более стабильной и уверенной позиции, чем два-три года назад. Выполнение обязательств перед клиентами по-прежнему остается абсолютным приоритетом. В этом году мы продолжим строить максимально компактный, высокоэффективный в каждом бизнес-процессе банк, фокус — на дистанционных каналах обслуживания и сохранении оптимального количества отделений. Не будем активно наращивать бизнес, мы сконцентрировались на повышении эффективности управления нашими затратами, оптимизации сети, бэк-офиса, административных затрат, сохраняя при этом высочайшее качество обслуживания клиентов — это всегда было “коньком” VTB.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:53

Судя по тому, что в СМИ нет никакой реакции на то, что банк уже три дня фактически не функционирует, вопрос решается на серьезном уровне. Так что мороз и тишина - наиболее вероятный сюжет на завтра.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:08

  sens написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Квесторе_поверніться написав:Через ІБ голяк.
Банкомати голяк.
Коррахунок голяк.
Карти ніде не пущає.
Все правильно?
А ТА завтра не буде.


по всем этим признакам вы прекрасно знаете, что ва готово на завтра. :roll:
или реф(стабкредит)

Или банк-зомби на многие-многие годы. Как-то сильно легко вкладчики хотят отделаться. Отдали свои деньги врагу, а возвращать должны украинцы из своего кармана, путём допечатывания гривны для выплат. А значит, за ошибку "вкладчиков" втб, все украинцы расплатятся повышением цены на хлеб и другие продукты. Так что, для простого народа, лучше, чтоб россияне продолжали мучить обманутых вкладчиков дальше, хоть десятилетиями
safonovstanislav
 
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