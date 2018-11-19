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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 22:12
safonovstanislav Какому врагу, что за бред? Это украинский банк, он кредитовал украинскую экономику, он предоставлял рабочие места гражданам Украины и платил налоги в бюджет Украины. И за пределы Украины уже давно ничего не выводит, а только получает рефинанс из России.
Додано: Пон 19 лис, 2018 22:17
Так и война была не за пределами Украины, ничего выводить и не нужно было за пределы. Как было на самом деле мы не узнаем. Можно только предполагать.
Додано: Пон 19 лис, 2018 23:09
Тогда уже рисуйте вектор от ТОП-менеджеров ICU (председателя совета директоров) к ТОП-менеджерам вертикали существующей власти (глава Национального банка Украины). ICU имела тесные взаимоотношения с зампредом Внешторгбанка России Юрием Соловьевым. Четверть ICU принадлежала жене Соловьева.
После введения санкций против ВТБ со стороны США Гонтарева формально продала свою долю в ICU, но и в 2015, 2016 году, исходя из декларации главы НБУ, она продолжает получать от ICU большую часть своих оф. доходов...
В 2013-2014 годах купила облигации российских "ВТБ Банка" и Проминвестбанка".
После назначения Гонтаревой главой Нацбанка в июне 2014 года, ICU продолжила инвестировать в корпоративные облигации росбанков.
Сюда же можно добавить совместные (с росбанками) торги ОВГЗ на бирже...
Какой инвестиционно-банковской деятельностью занимались в ICU можно не только предполагать.
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Додано: Пон 19 лис, 2018 23:47
Re: ВТБ Банк
а где посмотреть фин. отчетность ВТБ на 1.11.18, выдержки которой опубликовал сегодня НБУ? на сайте втб не нашел
Додано: Пон 19 лис, 2018 23:50
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Додано: Пон 19 лис, 2018 23:50
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