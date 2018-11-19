ishvara написав:safonovstanislav Какому врагу, что за бред? Это украинский банк, он кредитовал украинскую экономику, он предоставлял рабочие места гражданам Украины и платил налоги в бюджет Украины. И за пределы Украины уже давно ничего не выводит, а только получает рефинанс из России.
Так и война была не за пределами Украины, ничего выводить и не нужно было за пределы. Как было на самом деле мы не узнаем. Можно только предполагать.
Тогда уже рисуйте вектор от ТОП-менеджеров ICU (председателя совета директоров) к ТОП-менеджерам вертикали существующей власти (глава Национального банка Украины). ICU имела тесные взаимоотношения с зампредом Внешторгбанка России Юрием Соловьевым. Четверть ICU принадлежала жене Соловьева. После введения санкций против ВТБ со стороны США Гонтарева формально продала свою долю в ICU, но и в 2015, 2016 году, исходя из декларации главы НБУ, она продолжает получать от ICU большую часть своих оф. доходов... В 2013-2014 годах купила облигации российских "ВТБ Банка" и Проминвестбанка". После назначения Гонтаревой главой Нацбанка в июне 2014 года, ICU продолжила инвестировать в корпоративные облигации росбанков. Сюда же можно добавить совместные (с росбанками) торги ОВГЗ на бирже... Какой инвестиционно-банковской деятельностью занимались в ICU можно не только предполагать.
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sens написав:Чисто политика-сначала МПЦ и Томос,теперь Росбанк, предвыборная гонка...
Это не Росбанк, а украинский банк, зарегистрированный в Украине и работающий по лицензии НБУ. В помещении банка не висело российских флагов. Договора заключались на украинском языке, никаких упоминаний о том, что банк имеет отношение к России в них не содержалось. Вкладчик не обязан был об этом знать.
qwerty124 написав:Есть средства на Скарбничке (надеялся на свободный доступ к средствам) и депозиты. Если введут ВА, где лучше, чтобы оказались деньги: на картсчете или депозите?
На текущем. выплаты с карточных счетов могут затянуть с отмазкой, что все операции должны быть проведены мпс, а это может занимать лишних 45 дней. выплаты с депозитных счётов могут затянуть до срока окончания договора