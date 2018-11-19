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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1448144914501451>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
121
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:09

  safonovstanislav написав:
  ishvara написав:safonovstanislav Какому врагу, что за бред? Это украинский банк, он кредитовал украинскую экономику, он предоставлял рабочие места гражданам Украины и платил налоги в бюджет Украины. И за пределы Украины уже давно ничего не выводит, а только получает рефинанс из России.

Так и война была не за пределами Украины, ничего выводить и не нужно было за пределы. Как было на самом деле мы не узнаем. Можно только предполагать.

Тогда уже рисуйте вектор от ТОП-менеджеров ICU (председателя совета директоров) к ТОП-менеджерам вертикали существующей власти (глава Национального банка Украины). ICU имела тесные взаимоотношения с зампредом Внешторгбанка России Юрием Соловьевым. Четверть ICU принадлежала жене Соловьева.
После введения санкций против ВТБ со стороны США Гонтарева формально продала свою долю в ICU, но и в 2015, 2016 году, исходя из декларации главы НБУ, она продолжает получать от ICU большую часть своих оф. доходов...
В 2013-2014 годах купила облигации российских "ВТБ Банка" и Проминвестбанка".
После назначения Гонтаревой главой Нацбанка в июне 2014 года, ICU продолжила инвестировать в корпоративные облигации росбанков.
Сюда же можно добавить совместные (с росбанками) торги ОВГЗ на бирже...
Какой инвестиционно-банковской деятельностью занимались в ICU можно не только предполагать.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:47

Re: ВТБ Банк

а где посмотреть фин. отчетность ВТБ на 1.11.18, выдержки которой опубликовал сегодня НБУ? на сайте втб не нашел
rsq
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:50

  rsq написав:а где посмотреть фин. отчетность ВТБ на 1.11.18, выдержки которой опубликовал сегодня НБУ? на сайте втб не нашел

https://vtb.ua/about/general/information/statistical-reports-NBU/
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:50

  rsq написав:а где посмотреть фин. отчетность ВТБ на 1.11.18, выдержки которой опубликовал сегодня НБУ? на сайте втб не нашел

а что это вам даст кроме удовлетворения любопытства?
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 05:49

  ТЕА написав:
  rsq написав:а где посмотреть фин. отчетность ВТБ на 1.11.18, выдержки которой опубликовал сегодня НБУ? на сайте втб не нашел

а что это вам даст кроме удовлетворения любопытства?

Чисто политика-сначала МПЦ и Томос,теперь Росбанк, предвыборная гонка...
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 06:11

  sens написав:Чисто политика-сначала МПЦ и Томос,теперь Росбанк, предвыборная гонка...

Это не Росбанк, а украинский банк, зарегистрированный в Украине и работающий по лицензии НБУ.
В помещении банка не висело российских флагов. Договора заключались на украинском языке, никаких упоминаний о том, что банк имеет отношение к России в них не содержалось. Вкладчик не обязан был об этом знать.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 07:36

Re: ВТБ Банк

Есть средства на Скарбничке (надеялся на свободный доступ к средствам) и депозиты. Если введут ВА, где лучше, чтобы оказались деньги: на картсчете или депозите?
qwerty124
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 07:48

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 07:56

  qwerty124 написав:Есть средства на Скарбничке (надеялся на свободный доступ к средствам) и депозиты. Если введут ВА, где лучше, чтобы оказались деньги: на картсчете или депозите?

На текущем.
выплаты с карточных счетов могут затянуть с отмазкой, что все операции должны быть проведены мпс, а это может занимать лишних 45 дней.
выплаты с депозитных счётов могут затянуть до срока окончания договора
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 07:59

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У меня текущего нет. То есть лучше оставить деньги на Скарбничке и не дергаться?
qwerty124
 
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