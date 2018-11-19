qwerty124 написав:Есть средства на Скарбничке (надеялся на свободный доступ к средствам) и депозиты. Если введут ВА, где лучше, чтобы оказались деньги: на картсчете или депозите?
На текущем. выплаты с карточных счетов могут затянуть с отмазкой, что все операции должны быть проведены мпс, а это может занимать лишних 45 дней. выплаты с депозитных счётов могут затянуть до срока окончания договора
45 дней - это еще хорошо, вот относительно свежий пример, банк Богуслав, ВА - с 06/11/2017, выплата по депозитам и текущим счетам - с 01/12/2017, выплата по картам - с 04/06/2018....на полгода затянули выплаты по карточным счетам Выплаты по депозитам никто не затягивает до срока окончания, единственное могут заморозить выплаты "дробильщиков", тут да, до 6 месяцев, с возможностью продления еще на 6 месяцев...
abc111 написав:http://финбаланс.ком.юа/news/Sud-dozvoliv-VTB-Banku-primusovo-styahnuti-z-Donetsko-zaliznitsi-mayzhe-1-mlrd-hrn?fbclid=IwAR1-PH0wXxQD0dKq7B0RyTjU3m3FTZXLYK5ldxwkPTJVFOMMvj1pG7AobJk СУД ДОЗВОЛИВ ВТБ БАНКУ ПРИМУСОВО СТЯГНУТИ З "ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ" МАЙЖЕ 1 МЛРД ГРН