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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1448144914501451

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
121
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 08:03

  qwerty124 написав:Stringer
У меня текущего нет. То есть лучше оставить деньги на Скарбничке и не дергаться?

Да
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:24

  Stringer написав:
  qwerty124 написав:Есть средства на Скарбничке (надеялся на свободный доступ к средствам) и депозиты. Если введут ВА, где лучше, чтобы оказались деньги: на картсчете или депозите?

На текущем.
выплаты с карточных счетов могут затянуть с отмазкой, что все операции должны быть проведены мпс, а это может занимать лишних 45 дней.
выплаты с депозитных счётов могут затянуть до срока окончания договора


45 дней - это еще хорошо, вот относительно свежий пример, банк Богуслав, ВА - с 06/11/2017, выплата по депозитам и текущим счетам - с 01/12/2017, выплата по картам - с
04/06/2018....на полгода затянули выплаты по карточным счетам :( Выплаты по депозитам никто не затягивает до срока окончания, единственное могут заморозить выплаты "дробильщиков", тут да, до 6 месяцев, с возможностью продления еще на 6 месяцев...
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:57

Re: ВТБ Банк

А який порядок дій вкладників після введення ТА? Потрібно буде їхати в Київ чи по місцю проживання якусь там заяву писати? "Гебята, я нє в кугрсє"
Win11
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:00

Re: ВТБ Банк

http://финбаланс.ком.юа/news/Sud-dozvo ... j1pG7AobJk
СУД ДОЗВОЛИВ ВТБ БАНКУ ПРИМУСОВО СТЯГНУТИ З "ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ" МАЙЖЕ 1 МЛРД ГРН
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:36

  abc111 написав:http://финбаланс.ком.юа/news/Sud-dozvoliv-VTB-Banku-primusovo-styahnuti-z-Donetsko-zaliznitsi-mayzhe-1-mlrd-hrn?fbclid=IwAR1-PH0wXxQD0dKq7B0RyTjU3m3FTZXLYK5ldxwkPTJVFOMMvj1pG7AobJk
СУД ДОЗВОЛИВ ВТБ БАНКУ ПРИМУСОВО СТЯГНУТИ З "ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ" МАЙЖЕ 1 МЛРД ГРН

Из области денег нет, но вы держитесь.
yvlad
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:06

Re: ВТБ Банк

В банкоматах втб пусто?
xio13
 
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