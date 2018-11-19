ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 11:46
abc111 написав: rsq написав: abc111 написав:
http://финбаланс.ком.юа/news/Sud-dozvoliv-VTB-Banku-primusovo-styahnuti-z-Donetsko-zaliznitsi-mayzhe-1-mlrd-hrn
СУД ДОЗВОЛИВ ВТБ БАНКУ ПРИМУСОВО СТЯГНУТИ З "ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ" МАЙЖЕ 1 МЛРД ГРН
Как сообщалось, 19 октября Верховная Рада Украины продлила на период действия ООС мораторий на обращение взыскания на активы ПАО “Укрзализныця” по обязательствам ГП “ДЖД” и других предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых находится на территории проведения ООС.
https://www.ukrrudprom.ua/news/Ukrainsk ... yDn6b5Ww9I
...верховная рада..., и так во всем...
А если переименуют оос в ато+, тогда уже можно?
Пока мажоритарные собственники втб не вернут укрзализныци донецкую железную дорогу, которой втб выдал этот кредит - нельзя
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Додано: Вів 20 лис, 2018 11:46
Цікаво що швидше - ТА чи якесь пожвавлення баксове...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Вів 20 лис, 2018 11:52
99%, що ТА не буде, але і гроші віддавати не будуть
Sanio
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Додано: Вів 20 лис, 2018 11:59
Sanio Тоже так думаю. Или будут по 100 грн, как в Дельте. Эх, почему я в октябре не забрал все подчистую...
ishvara
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Додано: Вів 20 лис, 2018 12:09
Киев. Головной офис. Пушкинская.
Банкоматы пустые, обещают после обеда пополнить. Вчера тоже обещали, но не пополнили. Касса-0. Ждут решения суда. Появился полицейский-охранник с автоматом.
lel
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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