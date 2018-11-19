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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1449145014511452

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
121
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:46

  abc111 написав:
  rsq написав:
  abc111 написав:http://финбаланс.ком.юа/news/Sud-dozvoliv-VTB-Banku-primusovo-styahnuti-z-Donetsko-zaliznitsi-mayzhe-1-mlrd-hrn
СУД ДОЗВОЛИВ ВТБ БАНКУ ПРИМУСОВО СТЯГНУТИ З "ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ" МАЙЖЕ 1 МЛРД ГРН


Как сообщалось, 19 октября Верховная Рада Украины продлила на период действия ООС мораторий на обращение взыскания на активы ПАО “Укрзализныця” по обязательствам ГП “ДЖД” и других предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых находится на территории проведения ООС.

https://www.ukrrudprom.ua/news/Ukrainsk ... yDn6b5Ww9I


...верховная рада..., и так во всем...
А если переименуют оос в ато+, тогда уже можно?

Пока мажоритарные собственники втб не вернут укрзализныци донецкую железную дорогу, которой втб выдал этот кредит - нельзя
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:46

Re: ВТБ Банк

Цікаво що швидше - ТА чи якесь пожвавлення баксове...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:52

99%, що ТА не буде, але і гроші віддавати не будуть
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:59

Sanio Тоже так думаю. Или будут по 100 грн, как в Дельте. Эх, почему я в октябре не забрал все подчистую...
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:09

Re: ВТБ Банк

Киев. Головной офис. Пушкинская.
Банкоматы пустые, обещают после обеда пополнить. Вчера тоже обещали, но не пополнили.
Касса-0. Ждут решения суда.
Появился полицейский-охранник с автоматом.
lel
 
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