abc111 написав:http://финбаланс.ком.юа/news/Sud-dozvoliv-VTB-Banku-primusovo-styahnuti-z-Donetsko-zaliznitsi-mayzhe-1-mlrd-hrn СУД ДОЗВОЛИВ ВТБ БАНКУ ПРИМУСОВО СТЯГНУТИ З "ДОНЕЦЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ" МАЙЖЕ 1 МЛРД ГРН
Как сообщалось, 19 октября Верховная Рада Украины продлила на период действия ООС мораторий на обращение взыскания на активы ПАО “Укрзализныця” по обязательствам ГП “ДЖД” и других предприятий железнодорожного транспорта, имущество которых находится на территории проведения ООС.
lel написав:Киев. Головной офис. Пушкинская. Банкоматы пустые, обещают после обеда пополнить. Вчера тоже обещали, но не пополнили. Касса-0. Ждут решения суда. Появился полицейский-охранник с автоматом.
Охранник с АКСу находился при всех моих посещениях отделения и ранее, только не всегда появлялся на люди, второй же почти всегда сидел за столом.
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ishvara написав:Sanio Тоже так думаю. Или будут по 100 грн, как в Дельте. Эх, почему я в октябре не забрал все подчистую...
Я собирался это сделать в августе. Менеджер-девица, которая была всегда очень внимательна и обещала предупредить, если что, уговорила оставить: "Да у нас все прекрасно, из других банков переводят". Я дурак и поддался, нашел кого слушать вместо собственной чуйки. А теперь она пожимает плечами, сама мол в шоке.
ishvara написав:Sanio Тоже так думаю. Или будут по 100 грн, как в Дельте. Эх, почему я в октябре не забрал все подчистую...
Я собирался это сделать в августе. Менеджер-девица, которая была всегда очень внимательна и обещала предупредить, если что, уговорила оставить: "Да у нас все прекрасно, из других банков переводят". Я дурак и поддался, нашел кого слушать вместо собственной чуйки. А теперь она пожимает плечами, сама мол в шоке.
Вірити нікому ніззя...мені можна.
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