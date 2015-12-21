Мда, никогда не думал, что ВТБ так по свински поступит с клиентами. Ладно, я всё понимаю, нет денег в кассах, в банкоматах, я не прошу ничего забрать. Но не давать разбить закончившийся вклад клиенту, при том, что клиент готов чтобы человек пришел с живыми деньгами и внёс их через кассу, такого не было ни в одном банке на моей памяти, куда приходила ВА. Банки всегда старались идти на встречу клиенту. Даже Фонд Гарантирования об этом говорит:
1.1. Чи має право вкладник, на депозитному (вкладному) рахунку або поточному рахунку якого розміщено кошти у сумі 1 млн грн, у разі неповернення Банком вкладу на вимогу або після закінчення строку дії депозитного договору, перерахувати кошти у сумі по 200 тис грн на рахунки інших фізичних осіб з метою охоплення зазначених вкладів системою гарантування вкладів фізичних осіб?
Банк зобов'язаний за розпорядженням вкладника видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти на першу вимогу або зі спливом встановленого договором строку в день надходження до банку відповідного розрахункового документа. На рахунок за вкладом зараховуються грошові кошти, які надійшли на ім'я вкладника від іншої особи, якщо договором вкладу не передбачено інше. Фізична особа має право укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. При цьому, Фондом гарантуються лише ті вклади на користь третьої особи, за якими треті особи набули прав на вказані вклади до дня запровадження тимчасової адміністрації банку.
Andreww написав:Мда, никогда не думал, что ВТБ так по свински поступит с клиентами. Ладно, я всё понимаю, нет денег в кассах, в банкоматах, я не прошу ничего забрать. Но не давать разбить закончившийся вклад клиенту, при том, что клиент готов чтобы человек пришел с живыми деньгами и внёс их через кассу, такого не было ни в одном банке на моей памяти, куда приходила ВА. Банки всегда старались идти на встречу клиенту. Даже Фонд Гарантирования об этом говорит:
1.1. Чи має право вкладник, на депозитному (вкладному) рахунку або поточному рахунку якого розміщено кошти у сумі 1 млн грн, у разі неповернення Банком вкладу на вимогу або після закінчення строку дії депозитного договору, перерахувати кошти у сумі по 200 тис грн на рахунки інших фізичних осіб з метою охоплення зазначених вкладів системою гарантування вкладів фізичних осіб?
Банк зобов'язаний за розпорядженням вкладника видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти на першу вимогу або зі спливом встановленого договором строку в день надходження до банку відповідного розрахункового документа. На рахунок за вкладом зараховуються грошові кошти, які надійшли на ім'я вкладника від іншої особи, якщо договором вкладу не передбачено інше. Фізична особа має право укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. При цьому, Фондом гарантуються лише ті вклади на користь третьої особи, за якими треті особи набули прав на вказані вклади до дня запровадження тимчасової адміністрації банку.
Співчуваю Вам. Видно куратор дав указівку заборонити все. Банку віднесли до проблемних вже офіційно.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Andreww написав:Мда, никогда не думал, что ВТБ так по свински поступит с клиентами. Ладно, я всё понимаю, нет денег в кассах, в банкоматах, я не прошу ничего забрать. Но не давать разбить закончившийся вклад клиенту, при том, что клиент готов чтобы человек пришел с живыми деньгами и внёс их через кассу, такого не было ни в одном банке на моей памяти, куда приходила ВА. Банки всегда старались идти на встречу клиенту. Даже Фонд Гарантирования об этом говорит:
1.1. Чи має право вкладник, на депозитному (вкладному) рахунку або поточному рахунку якого розміщено кошти у сумі 1 млн грн, у разі неповернення Банком вкладу на вимогу або після закінчення строку дії депозитного договору, перерахувати кошти у сумі по 200 тис грн на рахунки інших фізичних осіб з метою охоплення зазначених вкладів системою гарантування вкладів фізичних осіб?
Банк зобов'язаний за розпорядженням вкладника видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти на першу вимогу або зі спливом встановленого договором строку в день надходження до банку відповідного розрахункового документа. На рахунок за вкладом зараховуються грошові кошти, які надійшли на ім'я вкладника від іншої особи, якщо договором вкладу не передбачено інше. Фізична особа має право укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. При цьому, Фондом гарантуються лише ті вклади на користь третьої особи, за якими треті особи набули прав на вказані вклади до дня запровадження тимчасової адміністрації банку.
Andreww написав:Мда, никогда не думал, что ВТБ так по свински поступит с клиентами. Ладно, я всё понимаю, нет денег в кассах, в банкоматах, я не прошу ничего забрать. Но не давать разбить закончившийся вклад клиенту, при том, что клиент готов чтобы человек пришел с живыми деньгами и внёс их через кассу, такого не было ни в одном банке на моей памяти, куда приходила ВА. Банки всегда старались идти на встречу клиенту. Даже Фонд Гарантирования об этом говорит:
1.1. Чи має право вкладник, на депозитному (вкладному) рахунку або поточному рахунку якого розміщено кошти у сумі 1 млн грн, у разі неповернення Банком вкладу на вимогу або після закінчення строку дії депозитного договору, перерахувати кошти у сумі по 200 тис грн на рахунки інших фізичних осіб з метою охоплення зазначених вкладів системою гарантування вкладів фізичних осіб?
Банк зобов'язаний за розпорядженням вкладника видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти на першу вимогу або зі спливом встановленого договором строку в день надходження до банку відповідного розрахункового документа. На рахунок за вкладом зараховуються грошові кошти, які надійшли на ім'я вкладника від іншої особи, якщо договором вкладу не передбачено інше. Фізична особа має право укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. При цьому, Фондом гарантуються лише ті вклади на користь третьої особи, за якими треті особи набули прав на вказані вклади до дня запровадження тимчасової адміністрації банку.
По законченному вкладу или досрочно?
По закончившемуся, конечно. По идее, мне же не могут запретить сделать вклад в пользу 3го лица? Как так.
Andreww написав:Но не давать разбить закончившийся вклад клиенту, при том, что клиент готов чтобы человек пришел с живыми деньгами и внёс их через кассу, такого не было ни в одном банке на моей памяти, куда приходила ВА.
Но от не надо про "інші банки": Дельта, VAB, ФІ... Я приходив і хотів, попередньо внісши їх через кассу на рахунок дружини... сказали: "не мона" (точніше мона, але не всім, і не за дякую).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Andreww написав:Но не давать разбить закончившийся вклад клиенту, при том, что клиент готов чтобы человек пришел с живыми деньгами и внёс их через кассу, такого не было ни в одном банке на моей памяти, куда приходила ВА.
Но от не надо про "інші банки": Дельта, VAB, ФІ... Я приходив і хотів, попередньо внісши їх через кассу на рахунок дружини... сказали: "не мона" (точніше мона, але не всім, і не за дякую).
В Дельте разбивали. Проблем не было. Возможно, уже перед самим ВА запретили. Знакомые разбивали многие, многим выплатили.