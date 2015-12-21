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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1451145214531454>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
121
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:55

Мда, никогда не думал, что ВТБ так по свински поступит с клиентами. Ладно, я всё понимаю, нет денег в кассах, в банкоматах, я не прошу ничего забрать. Но не давать разбить закончившийся вклад клиенту, при том, что клиент готов чтобы человек пришел с живыми деньгами и внёс их через кассу, такого не было ни в одном банке на моей памяти, куда приходила ВА. Банки всегда старались идти на встречу клиенту. Даже Фонд Гарантирования об этом говорит:
1.1. Чи має право вкладник, на депозитному (вкладному) рахунку або поточному рахунку якого розміщено кошти у сумі 1 млн грн, у разі неповернення Банком вкладу на вимогу або після закінчення строку дії депозитного договору, перерахувати кошти у сумі по 200 тис грн на рахунки інших фізичних осіб з метою охоплення зазначених вкладів системою гарантування вкладів фізичних осіб?

Банк зобов'язаний за розпорядженням вкладника видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти на першу вимогу або зі спливом встановленого договором строку в день надходження до банку відповідного розрахункового документа. На рахунок за вкладом зараховуються грошові кошти, які надійшли на ім'я вкладника від іншої особи, якщо договором вкладу не передбачено інше. Фізична особа має право укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. При цьому, Фондом гарантуються лише ті вклади на користь третьої особи, за якими треті особи набули прав на вказані вклади до дня запровадження тимчасової адміністрації банку.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:01

  Andreww написав:Мда, никогда не думал, что ВТБ так по свински поступит с клиентами. Ладно, я всё понимаю, нет денег в кассах, в банкоматах, я не прошу ничего забрать. Но не давать разбить закончившийся вклад клиенту, при том, что клиент готов чтобы человек пришел с живыми деньгами и внёс их через кассу, такого не было ни в одном банке на моей памяти, куда приходила ВА. Банки всегда старались идти на встречу клиенту. Даже Фонд Гарантирования об этом говорит:
1.1. Чи має право вкладник, на депозитному (вкладному) рахунку або поточному рахунку якого розміщено кошти у сумі 1 млн грн, у разі неповернення Банком вкладу на вимогу або після закінчення строку дії депозитного договору, перерахувати кошти у сумі по 200 тис грн на рахунки інших фізичних осіб з метою охоплення зазначених вкладів системою гарантування вкладів фізичних осіб?

Банк зобов'язаний за розпорядженням вкладника видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти на першу вимогу або зі спливом встановленого договором строку в день надходження до банку відповідного розрахункового документа. На рахунок за вкладом зараховуються грошові кошти, які надійшли на ім'я вкладника від іншої особи, якщо договором вкладу не передбачено інше. Фізична особа має право укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. При цьому, Фондом гарантуються лише ті вклади на користь третьої особи, за якими треті особи набули прав на вказані вклади до дня запровадження тимчасової адміністрації банку.

Співчуваю Вам. Видно куратор дав указівку заборонити все.
Банку віднесли до проблемних вже офіційно.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:01

  Andreww написав:Мда, никогда не думал, что ВТБ так по свински поступит с клиентами. Ладно, я всё понимаю, нет денег в кассах, в банкоматах, я не прошу ничего забрать. Но не давать разбить закончившийся вклад клиенту, при том, что клиент готов чтобы человек пришел с живыми деньгами и внёс их через кассу, такого не было ни в одном банке на моей памяти, куда приходила ВА. Банки всегда старались идти на встречу клиенту. Даже Фонд Гарантирования об этом говорит:
1.1. Чи має право вкладник, на депозитному (вкладному) рахунку або поточному рахунку якого розміщено кошти у сумі 1 млн грн, у разі неповернення Банком вкладу на вимогу або після закінчення строку дії депозитного договору, перерахувати кошти у сумі по 200 тис грн на рахунки інших фізичних осіб з метою охоплення зазначених вкладів системою гарантування вкладів фізичних осіб?

Банк зобов'язаний за розпорядженням вкладника видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти на першу вимогу або зі спливом встановленого договором строку в день надходження до банку відповідного розрахункового документа. На рахунок за вкладом зараховуються грошові кошти, які надійшли на ім'я вкладника від іншої особи, якщо договором вкладу не передбачено інше. Фізична особа має право укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. При цьому, Фондом гарантуються лише ті вклади на користь третьої особи, за якими треті особи набули прав на вказані вклади до дня запровадження тимчасової адміністрації банку.


По законченному вкладу или досрочно?
tano
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:05

  tano написав:
  Andreww написав:Мда, никогда не думал, что ВТБ так по свински поступит с клиентами. Ладно, я всё понимаю, нет денег в кассах, в банкоматах, я не прошу ничего забрать. Но не давать разбить закончившийся вклад клиенту, при том, что клиент готов чтобы человек пришел с живыми деньгами и внёс их через кассу, такого не было ни в одном банке на моей памяти, куда приходила ВА. Банки всегда старались идти на встречу клиенту. Даже Фонд Гарантирования об этом говорит:
1.1. Чи має право вкладник, на депозитному (вкладному) рахунку або поточному рахунку якого розміщено кошти у сумі 1 млн грн, у разі неповернення Банком вкладу на вимогу або після закінчення строку дії депозитного договору, перерахувати кошти у сумі по 200 тис грн на рахунки інших фізичних осіб з метою охоплення зазначених вкладів системою гарантування вкладів фізичних осіб?

Банк зобов'язаний за розпорядженням вкладника видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти на першу вимогу або зі спливом встановленого договором строку в день надходження до банку відповідного розрахункового документа. На рахунок за вкладом зараховуються грошові кошти, які надійшли на ім'я вкладника від іншої особи, якщо договором вкладу не передбачено інше. Фізична особа має право укласти договір банківського вкладу (зробити вклад) на користь третьої особи. При цьому, Фондом гарантуються лише ті вклади на користь третьої особи, за якими треті особи набули прав на вказані вклади до дня запровадження тимчасової адміністрації банку.


По законченному вкладу или досрочно?

По закончившемуся, конечно. По идее, мне же не могут запретить сделать вклад в пользу 3го лица? Как так.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:08

Сотрудница банка ответила по поводу открытия депозита в пользу 3-х лиц, что ФГВФО может не признать такую сделку
Marina_022
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:11

В отделении на Пушкинской было отказано в оформлении депозита на 3-е лицо, пояснив, что в кассе заблокированы операции расходными кассовыми операциями (т.е. я хотела сумму сверх 200 т. Переоформить на 3-е лицо). И вообще консультируют нехотя, видать достали их все.
Marina_022
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:11

Re: ВТБ Банк

  Andreww написав:Но не давать разбить закончившийся вклад клиенту, при том, что клиент готов чтобы человек пришел с живыми деньгами и внёс их через кассу, такого не было ни в одном банке на моей памяти, куда приходила ВА.

Но от не надо про "інші банки": Дельта, VAB, ФІ...
Я приходив і хотів, попередньо внісши їх через кассу на рахунок дружини... сказали: "не мона" (точніше мона, але не всім, і не за дякую).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:15

  flyman написав:
  Andreww написав:Но не давать разбить закончившийся вклад клиенту, при том, что клиент готов чтобы человек пришел с живыми деньгами и внёс их через кассу, такого не было ни в одном банке на моей памяти, куда приходила ВА.

Но от не надо про "інші банки": Дельта, VAB, ФІ...
Я приходив і хотів, попередньо внісши їх через кассу на рахунок дружини... сказали: "не мона" (точніше мона, але не всім, і не за дякую).

В Дельте разбивали. Проблем не было. Возможно, уже перед самим ВА запретили. Знакомые разбивали многие, многим выплатили.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:50

  Tolevas написав:
  ishvara написав:Sanio Тоже так думаю. Или будут по 100 грн, как в Дельте. Эх, почему я в октябре не забрал все подчистую...


Я собирался это сделать в августе. Менеджер-девица, которая была всегда очень внимательна и обещала предупредить, если что, уговорила оставить: "Да у нас все прекрасно, из других банков переводят". Я дурак и поддался, нашел кого слушать вместо собственной чуйки. А теперь она пожимает плечами, сама мол в шоке.

У меня аналогично.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:16

  ishvara написав:
  Tolevas написав:
  ishvara написав:Sanio Тоже так думаю. Или будут по 100 грн, как в Дельте. Эх, почему я в октябре не забрал все подчистую...


Я собирался это сделать в августе. Менеджер-девица, которая была всегда очень внимательна и обещала предупредить, если что, уговорила оставить: "Да у нас все прекрасно, из других банков переводят". Я дурак и поддался, нашел кого слушать вместо собственной чуйки. А теперь она пожимает плечами, сама мол в шоке.

У меня аналогично.



..персонал отделений до последнего и сами не знали...
abc111
 
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