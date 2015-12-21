Любимый НБУ со своим куратором работают,неофициально так сказать и поэтому,ничего и нигде прочитать нельзя , такой себе акцепт не для всех ))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:35
Re: ВТБ Банк
Любимый НБУ со своим куратором работают,неофициально так сказать и поэтому,ничего и нигде прочитать нельзя , такой себе акцепт не для всех ))
никому не верю
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:39
Re: ВТБ Банк
никому не верю
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:46
неофіційний
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:47
Пятница?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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