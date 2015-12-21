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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1452145314541455>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
121
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:35

Re: ВТБ Банк

  flyman написав:сказали: "не мона" (точніше мона, але не всім, і не за дякую).

Любимый НБУ со своим куратором работают,неофициально так сказать и поэтому,ничего и нигде прочитать нельзя , такой себе акцепт не для всех ))
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:39

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:Банку віднесли до проблемних вже офіційно

Источник ?
никому не верю
sens
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Повідомлень: 11128
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:46

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банку віднесли до проблемних вже офіційно

Источник ?

неофіційний
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:47

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банку віднесли до проблемних вже офіційно

Источник ?

неофіційний

Пятница?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:58

  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Банку віднесли до проблемних вже офіційно

Источник ?

неофіційний

Пятница?[/quote]

Черная пятница в АЛЛО-бла-бла-ОБС !!!
Ванговатники :mrgreen:
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:03

  sens написав:
  flyman написав:сказали: "не мона" (точніше мона, але не всім, і не за дякую).

Любимый НБУ со своим куратором работают,неофициально так сказать и поэтому,ничего и нигде прочитать нельзя , такой себе акцепт не для всех ))



...почему неофициально? Ссылаются на Плановую проверку
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:07

  Фантом написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  sens написав:Источник ?

неофіційний

Пятница?

Про пятницю інфо не було...питання ТА лишається відкритим... наскільки розумію.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:09

Re: ВТБ Банк

  abc111 написав:Ссылаются на Плановую проверку


Любой Клиент , становится таковым когда передает свои персональные данные,заверяет копии и подписывает договор об обслуживании и присоединяется к Акцепту . Понятие акцепта тесно связано с условиями договора между двумя сторонами. Если второй участник сделки принимает соглашение в том виде, в котором оно представлено, без дополнений от себя, то это значит, что договор акцептован. Какие условия ДОСТУПНЫ для Клиента - на сайте или в отделении ? Клиент не должен и не может знать про проверки контролирующими органами , но про существенное изменение в обслуживании его средств и счетов обязан знать , и никакие тайные письма на почту начальника отделения не имеют юридической силы при возникновении спорных вопросов и нештатных ситуаций .
Вам попросту могут отказать в выдаче наличных,даже если они в наличии .
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:29

Re: ВТБ Банк

..учитывая отсутствие инфы в широком доступе, можно предположить, что торги и шантаж идёт на самых самых верхних этажах.. :)
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 16:33

  abc111 написав:..учитывая отсутствие инфы в широком доступе, можно предположить, что торги и шантаж идёт на самых самых верхних этажах.. :)

Саме так.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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