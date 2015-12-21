Любимый НБУ со своим куратором работают,неофициально так сказать и поэтому,ничего и нигде прочитать нельзя , такой себе акцепт не для всех ))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:35
Re: ВТБ Банк
Любимый НБУ со своим куратором работают,неофициально так сказать и поэтому,ничего и нигде прочитать нельзя , такой себе акцепт не для всех ))
никому не верю
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:39
Re: ВТБ Банк
никому не верю
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:46
неофіційний
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:47
Пятница?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:58
Пятница?[/quote]
Черная пятница в АЛЛО-бла-бла-ОБС !!!
Ванговатники
никому не верю
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:03
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:07
Про пятницю інфо не було...питання ТА лишається відкритим... наскільки розумію.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:09
Re: ВТБ Банк
Любой Клиент , становится таковым когда передает свои персональные данные,заверяет копии и подписывает договор об обслуживании и присоединяется к Акцепту . Понятие акцепта тесно связано с условиями договора между двумя сторонами. Если второй участник сделки принимает соглашение в том виде, в котором оно представлено, без дополнений от себя, то это значит, что договор акцептован. Какие условия ДОСТУПНЫ для Клиента - на сайте или в отделении ? Клиент не должен и не может знать про проверки контролирующими органами , но про существенное изменение в обслуживании его средств и счетов обязан знать , и никакие тайные письма на почту начальника отделения не имеют юридической силы при возникновении спорных вопросов и нештатных ситуаций .
Вам попросту могут отказать в выдаче наличных,даже если они в наличии .
никому не верю
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:29
Re: ВТБ Банк
..учитывая отсутствие инфы в широком доступе, можно предположить, что торги и шантаж идёт на самых самых верхних этажах..
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:33
Саме так.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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