кто вам не поверил, теперь пишет здесь утиные истории и истории про хороших менеджеров в банке. одним словом можно еще не один банк шлепать, а народ всё будет верить банкирам и нести свои бабки выше фонда.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:32
Re: ВТБ Банк
кто вам не поверил, теперь пишет здесь утиные истории и истории про хороших менеджеров в банке. одним словом можно еще не один банк шлепать, а народ всё будет верить банкирам и нести свои бабки выше фонда.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:37
После стольких банкротств банков верить "девочкам из отделения" или "начальникам отделений"?
В банковской сфере они на уровне "кассира Сильпо" или "охранника АТБ", с соответствующими познаниями в сфере.
Они конечно тоже могут порассуждать "как космические корабли из АТБ по 199грн. бороздят просторы вселенной", но цена их словам = 0
Ещё бы у уборщицы спросили "как там дела в ВТБ"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:40
Вкладчик1234 Это да, но как-то ВТБ ни разу пока не подводил, вот и поверили... И сотрудники обычно адекватно ситуацию описывали. Век живи - век учись.
С другой стороны, до сих пор не могу поверить, что вот так примитивно взяли и завалили банк. Это ж ганьба для группы ВТБ!
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:46
А вы что вчера только зашли на форум. Вы бы почитали сообщения клиентов, на ветках банков у которых входили ва. Там тоже все писали, что верили менеджерам и банк был хороший. Как же так они могли.... Короче одна и та же песня от клиентов при каждом вхождении ва...
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:49
Re: ВТБ Банк
втб еще с середины 17г. говорил, что ему приходит пипец из за политики нашего гаранта и всем намекал забирайте и уходите. Или, что народу надо было от ВТБ услышать КОНКРЕТНЫЕ слова, что не отдам ваши деньги???)))
Все потом вопросы намекали банкиры ВТБ или к фонду или к гаранту.
Так про то что осенью у банка начнутся серьёзные проблемы писали не один раз на этой ветке начиная с января 18г.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 20 лис, 2018 17:55, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:53
Re: ВТБ Банк
Шел сегодня мимо ПИБа. Стоит курилка старая, как монумент, висит инфо по депо, как раньше. В связи с этим возникла интуитивная мысль, что ВТБ выживет.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 18:00
вот видите вы сегодня увидели банк ПИБ, т.к. он остался в регионах. А ВТБ ушёл практически со всех регионах, т.к. у него была политика с 17г. ухода с рынка Украины.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:04
Уход с рынка, надеюсь будет цивилизованный, как все породистые это сделали и все выплатили людям. Если разрулит сейчас, то будет респект.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 18:09
Re: ВТБ Банк
если наши политики захотят и особенно гарант.((
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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