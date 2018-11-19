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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1453145414551456>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
121
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:32

Re: ВТБ Банк

  Квесторе_поверніться написав:Вірити нікому ніззя...мені можна.


кто вам не поверил, теперь пишет здесь утиные истории и истории про хороших менеджеров в банке. одним словом можно еще не один банк шлепать, а народ всё будет верить банкирам и нести свои бабки выше фонда. :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:37

После стольких банкротств банков верить "девочкам из отделения" или "начальникам отделений"?
В банковской сфере они на уровне "кассира Сильпо" или "охранника АТБ", с соответствующими познаниями в сфере.
Они конечно тоже могут порассуждать "как космические корабли из АТБ по 199грн. бороздят просторы вселенной", но цена их словам = 0

Ещё бы у уборщицы спросили "как там дела в ВТБ" :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:40

Вкладчик1234 Это да, но как-то ВТБ ни разу пока не подводил, вот и поверили... И сотрудники обычно адекватно ситуацию описывали. Век живи - век учись.
С другой стороны, до сих пор не могу поверить, что вот так примитивно взяли и завалили банк. Это ж ганьба для группы ВТБ!
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:46

  ishvara написав:Вкладчик1234 Это да, но как-то ВТБ ни разу пока не подводил, вот и поверили... И сотрудники обычно адекватно ситуацию описывали.


А вы что вчера только зашли на форум. Вы бы почитали сообщения клиентов, на ветках банков у которых входили ва. Там тоже все писали, что верили менеджерам и банк был хороший. Как же так они могли.... Короче одна и та же песня от клиентов при каждом вхождении ва... :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:49

Re: ВТБ Банк

  ishvara написав:Это ж ганьба для группы ВТБ!


втб еще с середины 17г. говорил, что ему приходит пипец из за политики нашего гаранта и всем намекал забирайте и уходите. Или, что народу надо было от ВТБ услышать КОНКРЕТНЫЕ слова, что не отдам ваши деньги???)))
Все потом вопросы намекали банкиры ВТБ или к фонду или к гаранту.
Так про то что осенью у банка начнутся серьёзные проблемы писали не один раз на этой ветке начиная с января 18г. :oops:
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 20 лис, 2018 17:55, всього редагувалось 2 разів.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:53

Re: ВТБ Банк

Шел сегодня мимо ПИБа. Стоит курилка старая, как монумент, висит инфо по депо, как раньше. В связи с этим возникла интуитивная мысль, что ВТБ выживет.
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Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:00

  Алексей77 написав:Шел сегодня мимо ПИБа. Стоит курилка старая, как монумент, висит инфо по депо, как раньше. В связи с этим возникла интуитивная мысль, что ВТБ выживет.


вот видите вы сегодня увидели банк ПИБ, т.к. он остался в регионах. А ВТБ ушёл практически со всех регионах, т.к. у него была политика с 17г. ухода с рынка Украины. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:04

  Игорь Алексеевич написав:
  Алексей77 написав:Шел сегодня мимо ПИБа. Стоит курилка старая, как монумент, висит инфо по депо, как раньше. В связи с этим возникла интуитивная мысль, что ВТБ выживет.


вот видите вы сегодня увидели банк ПИБ, т.к. он остался в регионах. А ВТБ ушёл практически со всех регионах, т.к. у него была политика с 17г. ухода с рынка Украины. :roll:

Уход с рынка, надеюсь будет цивилизованный, как все породистые это сделали и все выплатили людям. Если разрулит сейчас, то будет респект.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:08

Алексей77 присоединяюсь к мнению.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:09

Re: ВТБ Банк

  Алексей77 написав:Уход с рынка, надеюсь будет цивилизованный,


если наши политики захотят и особенно гарант.((
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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