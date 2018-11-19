Додано: Вів 20 лис, 2018 17:53

Шел сегодня мимо ПИБа. Стоит курилка старая, как монумент, висит инфо по депо, как раньше. В связи с этим возникла интуитивная мысль, что ВТБ выживет.

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