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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1453145414551456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
121
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:27

  Вкладчик1234 написав:После стольких банкротств банков верить "девочкам из отделения" или "начальникам отделений"?
В банковской сфере они на уровне "кассира Сильпо" или "охранника АТБ", с соответствующими познаниями в сфере.
Они конечно тоже могут порассуждать "как космические корабли из АТБ по 199грн. бороздят просторы вселенной", но цена их словам = 0

Ещё бы у уборщицы спросили "как там дела в ВТБ" :)


Тут я с вами не соглашусь,я всегда дружил с нач.отделениями тех банков в которых держал депо выше Фонда и в Дельте , в Платине ,в ВТБ некоторые из них кое что знают и тем с кем они "хорошо" )) дружат подскажут(если знают хоть что-то когда на выход.В Дельте я забрал депо за месяц до "начала конца",в Платине за 3 месяца до того же,а в ВТБ где-то в мае 17 года мне сказали на выход от греха подальше и все НАЧ.отделений помогли получать и деньги и инфу.Только дружить надо не только шоколадками ))
Ruslan2453
 
Повідомлень: 1324
З нами з: 13.02.09
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