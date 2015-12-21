Додано: Вів 20 лис, 2018 18:27

Вкладчик1234 написав: После стольких банкротств банков верить "девочкам из отделения" или "начальникам отделений"?

В банковской сфере они на уровне "кассира Сильпо" или "охранника АТБ", с соответствующими познаниями в сфере.

Они конечно тоже могут порассуждать "как космические корабли из АТБ по 199грн. бороздят просторы вселенной", но цена их словам = 0



Ещё бы у уборщицы спросили "как там дела в ВТБ" После стольких банкротств банков верить "девочкам из отделения" или "начальникам отделений"?В банковской сфере они на уровне "кассира Сильпо" или "охранника АТБ", с соответствующими познаниями в сфере.Они конечно тоже могут порассуждать "как космические корабли из АТБ по 199грн. бороздят просторы вселенной", но цена их словам = 0Ещё бы у уборщицы спросили "как там дела в ВТБ"

Тут я с вами не соглашусь,я всегда дружил с нач.отделениями тех банков в которых держал депо выше Фонда и в Дельте , в Платине ,в ВТБ некоторые из них кое что знают и тем с кем они "хорошо" )) дружат подскажут(если знают хоть что-то когда на выход.В Дельте я забрал депо за месяц до "начала конца",в Платине за 3 месяца до того же,а в ВТБ где-то в мае 17 года мне сказали на выход от греха подальше и все НАЧ.отделений помогли получать и деньги и инфу.Только дружить надо не только шоколадками ))