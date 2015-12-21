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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1453145414551456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
121
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 18:27

  Вкладчик1234 написав:После стольких банкротств банков верить "девочкам из отделения" или "начальникам отделений"?
В банковской сфере они на уровне "кассира Сильпо" или "охранника АТБ", с соответствующими познаниями в сфере.
Они конечно тоже могут порассуждать "как космические корабли из АТБ по 199грн. бороздят просторы вселенной", но цена их словам = 0

Ещё бы у уборщицы спросили "как там дела в ВТБ" :)


Тут я с вами не соглашусь,я всегда дружил с нач.отделениями тех банков в которых держал депо выше Фонда и в Дельте , в Платине ,в ВТБ некоторые из них кое что знают и тем с кем они "хорошо" )) дружат подскажут(если знают хоть что-то когда на выход.В Дельте я забрал депо за месяц до "начала конца",в Платине за 3 месяца до того же,а в ВТБ где-то в мае 17 года мне сказали на выход от греха подальше и все НАЧ.отделений помогли получать и деньги и инфу.Только дружить надо не только шоколадками ))
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:26

  Игорь Алексеевич написав:
  ishvara написав:Это ж ганьба для группы ВТБ!


втб еще с середины 17г. говорил, что ему приходит пипец из за политики нашего гаранта и всем намекал забирайте и уходите. Или, что народу надо было от ВТБ услышать КОНКРЕТНЫЕ слова, что не отдам ваши деньги???)))
Все потом вопросы намекали банкиры ВТБ или к фонду или к гаранту.
Так про то что осенью у банка начнутся серьёзные проблемы писали не один раз на этой ветке начиная с января 18г. :oops:

Приятно читать серьёзные посты на ветках одного форумчанина,когда на ветке царит ВА,и никогда не опишет плюсы в других банках,такой себе негатив-клиент .
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:32

  Andreww написав:
  flyman написав:
  Andreww написав:Но не давать разбить закончившийся вклад клиенту, при том, что клиент готов чтобы человек пришел с живыми деньгами и внёс их через кассу, такого не было ни в одном банке на моей памяти, куда приходила ВА.

Но от не надо про "інші банки": Дельта, VAB, ФІ...
Я приходив і хотів, попередньо внісши їх через кассу на рахунок дружини... сказали: "не мона" (точніше мона, але не всім, і не за дякую).

В Дельте разбивали. Проблем не было. Возможно, уже перед самим ВА запретили. Знакомые разбивали многие, многим выплатили.

В Дельте была четка дата до которой это можно было делать. как сейчас помню. помоему 17 января.
После этого дня куратор запретил, и уже делать было нельзя. Сам так спас большую часть
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:45

  Win11 написав:А який порядок дій вкладників після введення ТА? Потрібно буде їхати в Київ чи по місцю проживання якусь там заяву писати? "Гебята, я нє в кугрсє"

А Вы еще ни разу не попадади на ВА? :shock:
Значит Вам будет интересно и очень увлекательно :wink:
Делать ничего не надо - просто читайте этот топик, чтобы быть в курсе событий, и ждите, когда ФГВФО объявит о выплатах клиентам ВТБ.
Никуда не надо ехать, никаких заяв писать не надо.
Выплаты Вам будут назначены в определенных конкретных банках в зависимости от места вашей регистрации/прописки, указанной при размещении вклада.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:07

Re: ВТБ Банк

  lubopytnaya написав:Выплаты Вам будут назначены в определенных конкретных банках в зависимости от места вашей регистрации/прописки, указанной при размещении вклада.

Це вже пройдений етап...зараз клієнт сам вибирає банку в якій отримує з Фонду.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:09

  lubopytnaya написав:
  Win11 написав:А який порядок дій вкладників після введення ТА? Потрібно буде їхати в Київ чи по місцю проживання якусь там заяву писати? "Гебята, я нє в кугрсє"

А Вы еще ни разу не попадади на ВА? :shock:
Значит Вам будет интересно и очень увлекательно :wink:
Делать ничего не надо - просто читайте этот топик, чтобы быть в курсе событий, и ждите, когда ФГВФО объявит о выплатах клиентам ВТБ.
Никуда не надо ехать, никаких заяв писать не надо.
Выплаты Вам будут назначены в определенных конкретных банках в зависимости от места вашей регистрации/прописки, указанной при размещении вклада.


А если договора не осталось на вклад, или он был открыт по интернет банку? Что тогда, ждать всеравно?
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:09

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:Выплаты Вам будут назначены в определенных конкретных банках в зависимости от места вашей регистрации/прописки, указанной при размещении вклада.

Це вже пройдений етап...зараз клієнт сам вибирає банку в якій отримує з Фонду.

Да?
Эх, давно я уже под ВА не попадала... :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:09

  ishvara написав:Это ж ганьба для группы ВТБ!


втб еще с середины 17г. говорил, что ему приходит пипец из за политики нашего гаранта и всем намекал забирайте и уходите. Или, что народу надо было от ВТБ услышать КОНКРЕТНЫЕ слова, что не отдам ваши деньги???)))
Все потом вопросы намекали банкиры ВТБ или к фонду или к гаранту.
Так про то что осенью у банка начнутся серьёзные проблемы писали не один раз на этой ветке начиная с января 18г. :oops:

Не знаю, люди из БМ переводились в ВТБ, им говорили, что все будет ОК и со всеми рассчитаются. Курс был на цивилизованное сворачивание деятельности и все были уверены, что так оно и будет. Насчет "пипец" первый раз сказали в ноябре сего года, но даже сейчас на сайте банка висит объявления, что ресурсов достаточно.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:14

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:Выплаты Вам будут назначены в определенных конкретных банках в зависимости от места вашей регистрации/прописки, указанной при размещении вклада.

Це вже пройдений етап...зараз клієнт сам вибирає банку в якій отримує з Фонду.

Да?
Эх, давно я уже под ВА не попадала... :D

Так від Богуслава, земля йому пухом, ніхто не отримував.
Є банки агенти Фонду - в любому з них можна отримати до 200000.
ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «ПУМБ», ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», ПАТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ІДЕЯ БАНК», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та ПАТ «МЕГАБАНК».
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:31

Були випадки , що платив сам банк при ТА. Це ті банки, де виплачена й 4 черга кредиторів.
Щось мені з ТАС "щастить"
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