Вкладчик1234 написав:После стольких банкротств банков верить "девочкам из отделения" или "начальникам отделений"? В банковской сфере они на уровне "кассира Сильпо" или "охранника АТБ", с соответствующими познаниями в сфере. Они конечно тоже могут порассуждать "как космические корабли из АТБ по 199грн. бороздят просторы вселенной", но цена их словам = 0
Ещё бы у уборщицы спросили "как там дела в ВТБ"
Тут я с вами не соглашусь,я всегда дружил с нач.отделениями тех банков в которых держал депо выше Фонда и в Дельте , в Платине ,в ВТБ некоторые из них кое что знают и тем с кем они "хорошо" )) дружат подскажут(если знают хоть что-то когда на выход.В Дельте я забрал депо за месяц до "начала конца",в Платине за 3 месяца до того же,а в ВТБ где-то в мае 17 года мне сказали на выход от греха подальше и все НАЧ.отделений помогли получать и деньги и инфу.Только дружить надо не только шоколадками ))
втб еще с середины 17г. говорил, что ему приходит пипец из за политики нашего гаранта и всем намекал забирайте и уходите. Или, что народу надо было от ВТБ услышать КОНКРЕТНЫЕ слова, что не отдам ваши деньги???))) Все потом вопросы намекали банкиры ВТБ или к фонду или к гаранту. Так про то что осенью у банка начнутся серьёзные проблемы писали не один раз на этой ветке начиная с января 18г.
Приятно читать серьёзные посты на ветках одного форумчанина,когда на ветке царит ВА,и никогда не опишет плюсы в других банках,такой себе негатив-клиент .
Andreww написав:Но не давать разбить закончившийся вклад клиенту, при том, что клиент готов чтобы человек пришел с живыми деньгами и внёс их через кассу, такого не было ни в одном банке на моей памяти, куда приходила ВА.
Но от не надо про "інші банки": Дельта, VAB, ФІ... Я приходив і хотів, попередньо внісши їх через кассу на рахунок дружини... сказали: "не мона" (точніше мона, але не всім, і не за дякую).
В Дельте разбивали. Проблем не было. Возможно, уже перед самим ВА запретили. Знакомые разбивали многие, многим выплатили.
В Дельте была четка дата до которой это можно было делать. как сейчас помню. помоему 17 января. После этого дня куратор запретил, и уже делать было нельзя. Сам так спас большую часть
Win11 написав:А який порядок дій вкладників після введення ТА? Потрібно буде їхати в Київ чи по місцю проживання якусь там заяву писати? "Гебята, я нє в кугрсє"
А Вы еще ни разу не попадади на ВА? Значит Вам будет интересно и очень увлекательно Делать ничего не надо - просто читайте этот топик, чтобы быть в курсе событий, и ждите, когда ФГВФО объявит о выплатах клиентам ВТБ. Никуда не надо ехать, никаких заяв писать не надо. Выплаты Вам будут назначены в определенных конкретных банках в зависимости от места вашей регистрации/прописки, указанной при размещении вклада.
lubopytnaya написав:Выплаты Вам будут назначены в определенных конкретных банках в зависимости от места вашей регистрации/прописки, указанной при размещении вклада.
Це вже пройдений етап...зараз клієнт сам вибирає банку в якій отримує з Фонду.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Win11 написав:А який порядок дій вкладників після введення ТА? Потрібно буде їхати в Київ чи по місцю проживання якусь там заяву писати? "Гебята, я нє в кугрсє"
А Вы еще ни разу не попадади на ВА? Значит Вам будет интересно и очень увлекательно Делать ничего не надо - просто читайте этот топик, чтобы быть в курсе событий, и ждите, когда ФГВФО объявит о выплатах клиентам ВТБ. Никуда не надо ехать, никаких заяв писать не надо. Выплаты Вам будут назначены в определенных конкретных банках в зависимости от места вашей регистрации/прописки, указанной при размещении вклада.
А если договора не осталось на вклад, или он был открыт по интернет банку? Что тогда, ждать всеравно?
втб еще с середины 17г. говорил, что ему приходит пипец из за политики нашего гаранта и всем намекал забирайте и уходите. Или, что народу надо было от ВТБ услышать КОНКРЕТНЫЕ слова, что не отдам ваши деньги???))) Все потом вопросы намекали банкиры ВТБ или к фонду или к гаранту. Так про то что осенью у банка начнутся серьёзные проблемы писали не один раз на этой ветке начиная с января 18г.
Не знаю, люди из БМ переводились в ВТБ, им говорили, что все будет ОК и со всеми рассчитаются. Курс был на цивилизованное сворачивание деятельности и все были уверены, что так оно и будет. Насчет "пипец" первый раз сказали в ноябре сего года, но даже сейчас на сайте банка висит объявления, что ресурсов достаточно.
lubopytnaya написав:Выплаты Вам будут назначены в определенных конкретных банках в зависимости от места вашей регистрации/прописки, указанной при размещении вклада.
Це вже пройдений етап...зараз клієнт сам вибирає банку в якій отримує з Фонду.
Да? Эх, давно я уже под ВА не попадала...
Так від Богуслава, земля йому пухом, ніхто не отримував. Є банки агенти Фонду - в любому з них можна отримати до 200000. ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «ПУМБ», ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», ПАТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ІДЕЯ БАНК», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та ПАТ «МЕГАБАНК».
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.