sens написав:и никогда не опишет плюсы в других банках
всегда писал хорошее про фидобанк. там понятно было еще за год, что будет ва с такими процентными ставками, но я с первого этапа сыграл в предложенную банком игру и не плохо тогда заработал. здесь обычные проценты были, поэтому ушел еще весной и др. советовал, когда начали закрывать отделения. но, есть элита)) форума, которая начинает при таких постановах кричать и включать свой умняк)))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 20 лис, 2018 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
sens написав:и никогда не опишет плюсы в других банках
всегда писал хорошее про фидобанк. там понятно было еще за год, что будет ва с такими процентными ставками, но я с первого этапа сыграл в предложенную банком игру и не плохо тогда заработал. здесь обычные проценты были, поэтому ушел еще весной и др. советовал. но, есть элита форума, которая начинает при таких постановах кричать и включать свой умняк)))
...ушел ещё весной... Цель пребывания в данный момент на данном форуме (vtb) ???
sens написав:и никогда не опишет плюсы в других банках
всегда писал хорошее про фидобанк. там понятно было еще за год, что будет ва с такими процентными ставками, но я с первого этапа сыграл в предложенную банком игру и не плохо тогда заработал. здесь обычные проценты были, поэтому ушел еще весной и др. советовал. но, есть элита форума, которая начинает при таких постановах кричать и включать свой умняк)))
...ушел ещё весной... Цель пребывания в данный момент на данном форуме (vtb) ???
убиваю время до просмотра футбола))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
sens написав:и никогда не опишет плюсы в других банках
всегда писал хорошее про фидобанк. там понятно было еще за год, что будет ва с такими процентными ставками, но я с первого этапа сыграл в предложенную банком игру и не плохо тогда заработал. здесь обычные проценты были, поэтому ушел еще весной и др. советовал. но, есть элита форума, которая начинает при таких постановах кричать и включать свой умняк)))
...ушел ещё весной... Цель пребывания в данный момент на данном форуме (vtb) ???
информативного меньше,чем ставка по кредитке в грейс-периоде.ъ