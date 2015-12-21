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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1454145514561457

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
121
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:18

Re: ВТБ Банк

  sens написав:и никогда не опишет плюсы в других банках


всегда писал хорошее про фидобанк. там понятно было еще за год, что будет ва с такими процентными ставками, но я с первого этапа сыграл в предложенную банком игру и не плохо тогда заработал.
здесь обычные проценты были, поэтому ушел еще весной и др. советовал, когда начали закрывать отделения.
но, есть элита)) форума, которая начинает при таких постановах кричать и включать свой умняк)))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 20 лис, 2018 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:20

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:и никогда не опишет плюсы в других банках


всегда писал хорошее про фидобанк. там понятно было еще за год, что будет ва с такими процентными ставками, но я с первого этапа сыграл в предложенную банком игру и не плохо тогда заработал.
здесь обычные проценты были, поэтому ушел еще весной и др. советовал. но, есть элита форума, которая начинает при таких постановах кричать и включать свой умняк)))



...ушел ещё весной...
Цель пребывания в данный момент на данном форуме (vtb) ???
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:21

  abc111 написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:и никогда не опишет плюсы в других банках


всегда писал хорошее про фидобанк. там понятно было еще за год, что будет ва с такими процентными ставками, но я с первого этапа сыграл в предложенную банком игру и не плохо тогда заработал.
здесь обычные проценты были, поэтому ушел еще весной и др. советовал. но, есть элита форума, которая начинает при таких постановах кричать и включать свой умняк)))



...ушел ещё весной...
Цель пребывания в данный момент на данном форуме (vtb) ???

убиваю время до просмотра футбола))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:22

  abc111 написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:и никогда не опишет плюсы в других банках


всегда писал хорошее про фидобанк. там понятно было еще за год, что будет ва с такими процентными ставками, но я с первого этапа сыграл в предложенную банком игру и не плохо тогда заработал.
здесь обычные проценты были, поэтому ушел еще весной и др. советовал. но, есть элита форума, которая начинает при таких постановах кричать и включать свой умняк)))



...ушел ещё весной...
Цель пребывания в данный момент на данном форуме (vtb) ???
информативного меньше,чем ставка по кредитке в грейс-периоде.ъ
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:32

  Игорь Алексеевич написав:
  sens написав:и никогда не опишет плюсы в других банках


всегда писал хорошее про фидобанк.


ну да ... телек до сих пор поди работает ...
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:59

  Игорь Алексеевич написав:
  abc111 написав:Цель пребывания в данный момент на данном форуме (vtb) ???

убиваю время до просмотра футбола))

почему именно эта ветка?
а не фб петруччо или юльки?
или например форум рсдн раздел политика, или сайт ЯП?
zoawlhxc
 
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