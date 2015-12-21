Додано: Вів 20 лис, 2018 23:43

Игорь Алексеевич написав: всегда писал хорошее про фидобанк. там понятно было еще за год, что будет ва с такими процентными ставками, но я с первого этапа сыграл в предложенную банком игру и не плохо тогда заработал. всегда писал хорошее про фидобанк. там понятно было еще за год, что будет ва с такими процентными ставками, но я с первого этапа сыграл в предложенную банком игру и не плохо тогда заработал.

Вы же понимаете, что помогли перекачать деньги из карманов обычных людей в карманы олигархов? Вы внесли свои деньги в банк, эти деньги украли, после чего допечатали гривен на выплату вам компенсации из фонда гарантирования. Всё население Украины расплатилось за это падением гривны и ростом цен. 70% годовых в гривне по депозитам - это конечно круто. Если впрыгнули в начале, то неплохо нагнули народ Украины, в преступном сговоре с олигархами, придумавшими эту схему.Банк михайловский вообще подключил к этой теме почтовых работников, оформлявших депозиты со ставками от 30% годовых в гривне.