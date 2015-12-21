sens написав:и никогда не опишет плюсы в других банках
всегда писал хорошее про фидобанк. там понятно было еще за год, что будет ва с такими процентными ставками, но я с первого этапа сыграл в предложенную банком игру и не плохо тогда заработал. здесь обычные проценты были, поэтому ушел еще весной и др. советовал, когда начали закрывать отделения. но, есть элита)) форума, которая начинает при таких постановах кричать и включать свой умняк)))
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 20 лис, 2018 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
sens написав:и никогда не опишет плюсы в других банках
всегда писал хорошее про фидобанк. там понятно было еще за год, что будет ва с такими процентными ставками, но я с первого этапа сыграл в предложенную банком игру и не плохо тогда заработал. здесь обычные проценты были, поэтому ушел еще весной и др. советовал. но, есть элита форума, которая начинает при таких постановах кричать и включать свой умняк)))
...ушел ещё весной... Цель пребывания в данный момент на данном форуме (vtb) ???
sens написав:и никогда не опишет плюсы в других банках
всегда писал хорошее про фидобанк. там понятно было еще за год, что будет ва с такими процентными ставками, но я с первого этапа сыграл в предложенную банком игру и не плохо тогда заработал. здесь обычные проценты были, поэтому ушел еще весной и др. советовал. но, есть элита форума, которая начинает при таких постановах кричать и включать свой умняк)))
...ушел ещё весной... Цель пребывания в данный момент на данном форуме (vtb) ???
убиваю время до просмотра футбола))
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
sens написав:и никогда не опишет плюсы в других банках
всегда писал хорошее про фидобанк. там понятно было еще за год, что будет ва с такими процентными ставками, но я с первого этапа сыграл в предложенную банком игру и не плохо тогда заработал. здесь обычные проценты были, поэтому ушел еще весной и др. советовал. но, есть элита форума, которая начинает при таких постановах кричать и включать свой умняк)))
...ушел ещё весной... Цель пребывания в данный момент на данном форуме (vtb) ???
информативного меньше,чем ставка по кредитке в грейс-периоде.ъ
Игорь Алексеевич написав:всегда писал хорошее про фидобанк. там понятно было еще за год, что будет ва с такими процентными ставками, но я с первого этапа сыграл в предложенную банком игру и не плохо тогда заработал.
Вы же понимаете, что помогли перекачать деньги из карманов обычных людей в карманы олигархов? Вы внесли свои деньги в банк, эти деньги украли, после чего допечатали гривен на выплату вам компенсации из фонда гарантирования. Всё население Украины расплатилось за это падением гривны и ростом цен. 70% годовых в гривне по депозитам - это конечно круто. Если впрыгнули в начале, то неплохо нагнули народ Украины, в преступном сговоре с олигархами, придумавшими эту схему. Банк михайловский вообще подключил к этой теме почтовых работников, оформлявших депозиты со ставками от 30% годовых в гривне.
safonovstanislav написав:Вы же понимаете, что помогли перекачать деньги из карманов обычных людей в карманы олигархов? Вы внесли свои деньги в банк, эти деньги украли, после чего допечатали гривен на выплату вам компенсации из фонда гарантирования.
Этим занимаются все банки. Но только самые гуманные достойно делятся с вкладчиками
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
В общем, как и писал здесь ранее, видимо, не было никакого суда сегодня по делу ВТБ, непонятно, почему все решили, что суд сегодня. Более того в расписании Конституционного Суда Украины в принципе отсутствует рассмотрение этого дела на этой неделе.