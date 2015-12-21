Andreww написав:В общем, как и писал здесь ранее, видимо, не было никакого суда сегодня по делу ВТБ, непонятно, почему все решили, что суд сегодня. Более того в расписании Конституционного Суда Украины в принципе отсутствует рассмотрение этого дела на этой неделе.
Естественно нет. Конституционный суд такие дела не рассматривает.
Andreww написав:В общем, как и писал здесь ранее, видимо, не было никакого суда сегодня по делу ВТБ, непонятно, почему все решили, что суд сегодня. Более того в расписании Конституционного Суда Украины в принципе отсутствует рассмотрение этого дела на этой неделе.
В отделении начальник сказал, что точной даты не знают, им сказали, что в двадцатых числах. Откуда пошла инфа, что именно 20.11.18, не знает. ВТБ от имени банка подал апелляцию в Верховный суд ( http://reyestr.court.gov.ua/Review/76822723 ), которая должна рассматриваться по сути. Еще было 2 апелляционных иска в других судах об отмене ареста активов на время рассмотрения иска в Верховном суде от миноритария. Пока эти иски проиграны, но по ним возможна апелляция. В едином реестре можно поискать постановления ВС по провадженню "61-44159ас18". Там пока футболят все три русских банка. Или что-то еще неопубликовано.