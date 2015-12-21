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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1455145614571458

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
121
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:19

  Andreww написав:В общем, как и писал здесь ранее, видимо, не было никакого суда сегодня по делу ВТБ, непонятно, почему все решили, что суд сегодня. Более того в расписании Конституционного Суда Украины в принципе отсутствует рассмотрение этого дела на этой неделе.

Естественно нет. Конституционный суд такие дела не рассматривает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:27

Фантом Опечатался. Имел ввиду Верховный Суд Украины. Там нет упоминания ВТБ в расписании на неделю (именно по этому делу, по другим есть).

  Andreww написав:Тут есть всё расписание ВСУ на завтра:

https://supreme.court.gov.ua/supreme/gr ... lik_sprav/

Ни по одному из судов нет упоминания ВТБ на завтра.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:52

  Andreww написав:В общем, как и писал здесь ранее, видимо, не было никакого суда сегодня по делу ВТБ, непонятно, почему все решили, что суд сегодня. Более того в расписании Конституционного Суда Украины в принципе отсутствует рассмотрение этого дела на этой неделе.

В отделении начальник сказал, что точной даты не знают, им сказали, что в двадцатых числах. Откуда пошла инфа, что именно 20.11.18, не знает. ВТБ от имени банка подал апелляцию в Верховный суд ( http://reyestr.court.gov.ua/Review/76822723 ), которая должна рассматриваться по сути. Еще было 2 апелляционных иска в других судах об отмене ареста активов на время рассмотрения иска в Верховном суде от миноритария. Пока эти иски проиграны, но по ним возможна апелляция.
В едином реестре можно поискать постановления ВС по провадженню "61-44159ас18". Там пока футболят все три русских банка. Или что-то еще неопубликовано.
rsq
 
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