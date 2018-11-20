Andreww написав:В общем, как и писал здесь ранее, видимо, не было никакого суда сегодня по делу ВТБ, непонятно, почему все решили, что суд сегодня. Более того в расписании Конституционного Суда Украины в принципе отсутствует рассмотрение этого дела на этой неделе.
Естественно нет. Конституционный суд такие дела не рассматривает.
Andreww написав:В общем, как и писал здесь ранее, видимо, не было никакого суда сегодня по делу ВТБ, непонятно, почему все решили, что суд сегодня. Более того в расписании Конституционного Суда Украины в принципе отсутствует рассмотрение этого дела на этой неделе.
В отделении начальник сказал, что точной даты не знают, им сказали, что в двадцатых числах. Откуда пошла инфа, что именно 20.11.18, не знает. ВТБ от имени банка подал апелляцию в Верховный суд ( http://reyestr.court.gov.ua/Review/76822723 ), которая должна рассматриваться по сути. Еще было 2 апелляционных иска в других судах об отмене ареста активов на время рассмотрения иска в Верховном суде от миноритария. Пока эти иски проиграны, но по ним возможна апелляция. В едином реестре можно поискать постановления ВС по провадженню "61-44159ас18". Там пока футболят все три русских банка. Или что-то еще неопубликовано.
safonovstanislav написав:Вы же понимаете, что помогли перекачать деньги из карманов обычных людей в карманы олигархов? Вы внесли свои деньги в банк, эти деньги украли, после чего допечатали гривен на выплату вам компенсации из фонда гарантирования. Всё население Украины расплатилось за это падением гривны и ростом цен. 70% годовых в гривне по депозитам - это конечно круто. Если впрыгнули в начале, то неплохо нагнули народ Украины, в преступном сговоре с олигархами, придумавшими эту схему. Банк михайловский вообще подключил к этой теме почтовых работников, оформлявших депозиты со ставками от 30% годовых в гривне.
Фидо тоже на почте оформлял. И бурно рекламировался на тв. А вина вкладчиков-то в чем? Вкладчик вложился в банк на прозрачных условиях, платил с процентов военный сбор. А тот преступный сговор должен был пресечь Нацбанк (кто там был, Кубив, Гонтрева?), но надзор вероятно тоже был в доле.
СУД СКАСУВАВ ПОСТАНОВУ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО ЗАБОРОНИ ЛІКВІДАЦІЇ ВТБ БАНКУ
19 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу ВТБ Банку в справі №796/165/2018 та скасував постанову приватного виконавця про відкриття виконавчого провадження №57260653 від 19.09.2018, яка була винесена на підставі заяви ТОВ “Нива-Тур” в рамках виконання ухвали Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2018 про забезпечення позову в частині, що стосується заборони ВТБ Банку здійснювати ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи.