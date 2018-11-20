Додано: Сер 21 лис, 2018 10:33

Вкладчик1234 написав: СУД СКАСУВАВ ПОСТАНОВУ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО ЗАБОРОНИ ЛІКВІДАЦІЇ ВТБ БАНКУ

19 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу ВТБ Банку в справі №796/165/2018 та скасував постанову приватного виконавця про відкриття виконавчого провадження №57260653 від 19.09.2018, яка була винесена на підставі заяви ТОВ “Нива-Тур” в рамках виконання ухвали Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2018 про забезпечення позову в частині, що стосується заборони ВТБ Банку здійснювати ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи.

http://finbalance.com.ua/news/Sud-skasuvav-postanovu-vikonavtsya-shchodo-zaboroni-likvidatsi-VTB-Banku

Так у нас тут просто классический цугцванг.Получается, что помимо ареста акций втб запрещена ликвидация и реорганизация. Их московские шефы твёрдят, что они очень хотят сдать лицензию, но им не даёт это сделать решение суда. Вот почему они не дают денег - тупо шантажируют своими украинскими вкладчиками. Вот мол не будем выполнять обязательства - вводите ва и решайте сами с судами. А если нбу введёт ва, то фонду грабування придётся потом самостоятельно сражаться с фирмами бени, а это не простых вкладчиков грабить, как они привыкли. Тут придётся серьезно отбиваться в судах, и возможно международныхтут может даже всплыть неконституционность создания такой структуры как сам фонд грабування и закон о нем, который вывел фонд из под контроля со стороны государства и общества.У кого первого сдадут нервы - тот и проиграет.