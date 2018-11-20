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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1455145614571458

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
121
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:19

  Andreww написав:В общем, как и писал здесь ранее, видимо, не было никакого суда сегодня по делу ВТБ, непонятно, почему все решили, что суд сегодня. Более того в расписании Конституционного Суда Украины в принципе отсутствует рассмотрение этого дела на этой неделе.

Естественно нет. Конституционный суд такие дела не рассматривает.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:27

Фантом Опечатался. Имел ввиду Верховный Суд Украины. Там нет упоминания ВТБ в расписании на неделю (именно по этому делу, по другим есть).

  Andreww написав:Тут есть всё расписание ВСУ на завтра:

https://supreme.court.gov.ua/supreme/gr ... lik_sprav/

Ни по одному из судов нет упоминания ВТБ на завтра.
Andreww
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 00:52

  Andreww написав:В общем, как и писал здесь ранее, видимо, не было никакого суда сегодня по делу ВТБ, непонятно, почему все решили, что суд сегодня. Более того в расписании Конституционного Суда Украины в принципе отсутствует рассмотрение этого дела на этой неделе.

В отделении начальник сказал, что точной даты не знают, им сказали, что в двадцатых числах. Откуда пошла инфа, что именно 20.11.18, не знает. ВТБ от имени банка подал апелляцию в Верховный суд ( http://reyestr.court.gov.ua/Review/76822723 ), которая должна рассматриваться по сути. Еще было 2 апелляционных иска в других судах об отмене ареста активов на время рассмотрения иска в Верховном суде от миноритария. Пока эти иски проиграны, но по ним возможна апелляция.
В едином реестре можно поискать постановления ВС по провадженню "61-44159ас18". Там пока футболят все три русских банка. Или что-то еще неопубликовано.
rsq
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 05:52

  safonovstanislav написав:Вы же понимаете, что помогли перекачать деньги из карманов обычных людей в карманы олигархов? Вы внесли свои деньги в банк, эти деньги украли, после чего допечатали гривен на выплату вам компенсации из фонда гарантирования. Всё население Украины расплатилось за это падением гривны и ростом цен. 70% годовых в гривне по депозитам - это конечно круто. Если впрыгнули в начале, то неплохо нагнули народ Украины, в преступном сговоре с олигархами, придумавшими эту схему.
Банк михайловский вообще подключил к этой теме почтовых работников, оформлявших депозиты со ставками от 30% годовых в гривне.

Фидо тоже на почте оформлял. И бурно рекламировался на тв.
А вина вкладчиков-то в чем? Вкладчик вложился в банк на прозрачных условиях, платил с процентов военный сбор. А тот преступный сговор должен был пресечь Нацбанк (кто там был, Кубив, Гонтрева?), но надзор вероятно тоже был в доле.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 08:18

СУД СКАСУВАВ ПОСТАНОВУ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО ЗАБОРОНИ ЛІКВІДАЦІЇ ВТБ БАНКУ
19 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу ВТБ Банку в справі №796/165/2018 та скасував постанову приватного виконавця про відкриття виконавчого провадження №57260653 від 19.09.2018, яка була винесена на підставі заяви ТОВ “Нива-Тур” в рамках виконання ухвали Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2018 про забезпечення позову в частині, що стосується заборони ВТБ Банку здійснювати ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи.

http://finbalance.com.ua/news/Sud-skasuvav-postanovu-vikonavtsya-shchodo-zaboroni-likvidatsi-VTB-Banku
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 09:09

Вкладчик1234 И что это означает?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 09:14

  ishvara написав:Вкладчик1234 И что это означает?



....видимо труп, но ещё дышит... :)
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 09:53

Re: ВТБ Банк

Судя по решению суда, ВА никто вводить не собирается, курс на самоликвидацию и сдачу лицензии.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:32

  Вкладчик1234 написав:СУД СКАСУВАВ ПОСТАНОВУ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО ЗАБОРОНИ ЛІКВІДАЦІЇ ВТБ БАНКУ
19 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу ВТБ Банку в справі №796/165/2018 та скасував постанову приватного виконавця про відкриття виконавчого провадження №57260653 від 19.09.2018, яка була винесена на підставі заяви ТОВ “Нива-Тур” в рамках виконання ухвали Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2018 про забезпечення позову в частині, що стосується заборони ВТБ Банку здійснювати ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи.

http://finbalance.com.ua/news/Sud-skasuvav-postanovu-vikonavtsya-shchodo-zaboroni-likvidatsi-VTB-Banku

Несуттєву частину Постанови скасовано. Від цього грошенят в банці не появиться.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:33

  Вкладчик1234 написав:СУД СКАСУВАВ ПОСТАНОВУ ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ ЩОДО ЗАБОРОНИ ЛІКВІДАЦІЇ ВТБ БАНКУ
19 листопада Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу ВТБ Банку в справі №796/165/2018 та скасував постанову приватного виконавця про відкриття виконавчого провадження №57260653 від 19.09.2018, яка була винесена на підставі заяви ТОВ “Нива-Тур” в рамках виконання ухвали Апеляційного суду м. Києва від 05.09.2018 про забезпечення позову в частині, що стосується заборони ВТБ Банку здійснювати ліквідацію чи реорганізацію юридичної особи.

http://finbalance.com.ua/news/Sud-skasuvav-postanovu-vikonavtsya-shchodo-zaboroni-likvidatsi-VTB-Banku

Так у нас тут просто классический цугцванг.
Получается, что помимо ареста акций втб запрещена ликвидация и реорганизация. Их московские шефы твёрдят, что они очень хотят сдать лицензию, но им не даёт это сделать решение суда. Вот почему они не дают денег - тупо шантажируют своими украинскими вкладчиками. Вот мол не будем выполнять обязательства - вводите ва и решайте сами с судами. А если нбу введёт ва, то фонду грабування придётся потом самостоятельно сражаться с фирмами бени, а это не простых вкладчиков грабить, как они привыкли. Тут придётся серьезно отбиваться в судах, и возможно международных :mrgreen: тут может даже всплыть неконституционность создания такой структуры как сам фонд грабування и закон о нем, который вывел фонд из под контроля со стороны государства и общества.
У кого первого сдадут нервы - тот и проиграет.
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