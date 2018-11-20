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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1456145714581459

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 469
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
121
Всього голосів : 469
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:42

Так це і ПІБ і Сбєр супостата також під ковпаком в Коломойського...від гріха подалі і з цих банок слід виносити ...хто ще не виніс ....мабуть...поки грім не грянув.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:14

Как в отделениях дела? Валюту понемногу наливают,или пусто от слова совсем?
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:34

Re: ВТБ Банк

..вроде по 1к с карт можно, но по факту не знаю
На отделениях знают меньше, чем пользователи форума
До конца месяца обещают верх.суд...
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:00

  Вкладчик1234 написав:Ещё бы у уборщицы спросили "как там дела в ВТБ" :)

Правильно обученная и грамотная уборщица знает больше, чем начальник отделения. :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:03

  LuckyG написав:Как в отделениях дела? Валюту понемногу наливают,или пусто от слова совсем?

Про валюту навіть не мрійте...за пару грн на хліб з маслом дякуйте. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 26388
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
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