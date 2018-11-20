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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 10:42
Так це і ПІБ і Сбєр супостата також під ковпаком в Коломойського...від гріха подалі і з цих банок слід виносити ...хто ще не виніс ....мабуть...поки грім не грянув.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 11:14
Как в отделениях дела? Валюту понемногу наливают,или пусто от слова совсем?
Додано: Сер 21 лис, 2018 11:34
Re: ВТБ Банк
..вроде по 1к с карт можно, но по факту не знаю
На отделениях знают меньше, чем пользователи форума
До конца месяца обещают верх.суд...
Додано: Сер 21 лис, 2018 12:00
Правильно обученная и грамотная уборщица знает больше, чем начальник отделения.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 12:03
Про валюту навіть не мрійте...за пару грн на хліб з маслом дякуйте.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 12:22
Можно расширить данную категорию, в текущей ситуации до всей БСУ. Прецедент есть и что подобное может случится с любым банком, а без внешних инвестиций еще более вероятен.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 12:58
Вы кто на этой ветке-нагнетатель,вентилятор,Клиент,тролль)?
никому не верю
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:09
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:12
Договор нужен только в редких случаях, если вас потеряли в базе данных банка, да и то не факт, что договор сильно поможет, разве что для суда. А так - да - все равно ждать. Есть возможность - лучше получить выписку с печатью и договор.
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:16
А вы ещё не заметили? Всё перечисленное, кроме "клиент".
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
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