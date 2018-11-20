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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1457145814591460>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:42

Так це і ПІБ і Сбєр супостата також під ковпаком в Коломойського...від гріха подалі і з цих банок слід виносити ...хто ще не виніс ....мабуть...поки грім не грянув.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:14

Как в отделениях дела? Валюту понемногу наливают,или пусто от слова совсем?
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:34

Re: ВТБ Банк

..вроде по 1к с карт можно, но по факту не знаю
На отделениях знают меньше, чем пользователи форума
До конца месяца обещают верх.суд...
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:00

  Вкладчик1234 написав:Ещё бы у уборщицы спросили "как там дела в ВТБ" :)

Правильно обученная и грамотная уборщица знает больше, чем начальник отделения. :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:03

  LuckyG написав:Как в отделениях дела? Валюту понемногу наливают,или пусто от слова совсем?

Про валюту навіть не мрійте...за пару грн на хліб з маслом дякуйте. :(
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:22

  Квесторе_поверніться написав:Так це і ПІБ і Сбєр супостата також під ковпаком в Коломойського...від гріха подалі і з цих банок слід виносити ...хто ще не виніс ....мабуть...поки грім не грянув.

Можно расширить данную категорию, в текущей ситуации до всей БСУ. Прецедент есть и что подобное может случится с любым банком, а без внешних инвестиций еще более вероятен.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:58

  Квесторе_поверніться написав:
  LuckyG написав:Как в отделениях дела? Валюту понемногу наливают,или пусто от слова совсем?

Про валюту навіть не мрійте...за пару грн на хліб з маслом дякуйте. :(

Вы кто на этой ветке-нагнетатель,вентилятор,Клиент,тролль)?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:09

  abc111 написав:..вроде по 1к с карт можно, но по факту не знаю

только что был в отделениии на политехе - в кассе денег нет совсем :cry: , и будут ли никто не знает. На горячке сказали что инкассация отделений сегодня должна быть, но время не сказали, а вот инкассация банкоматов пока не планируется.
os2
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:12

  xio13 написав:
  lubopytnaya написав:
  Win11 написав:А який порядок дій вкладників після введення ТА? Потрібно буде їхати в Київ чи по місцю проживання якусь там заяву писати? "Гебята, я нє в кугрсє"

А Вы еще ни разу не попадади на ВА? :shock:
Значит Вам будет интересно и очень увлекательно :wink:
Делать ничего не надо - просто читайте этот топик, чтобы быть в курсе событий, и ждите, когда ФГВФО объявит о выплатах клиентам ВТБ.
Никуда не надо ехать, никаких заяв писать не надо.
Выплаты Вам будут назначены в определенных конкретных банках в зависимости от места вашей регистрации/прописки, указанной при размещении вклада.


А если договора не осталось на вклад, или он был открыт по интернет банку? Что тогда, ждать всеравно?

Договор нужен только в редких случаях, если вас потеряли в базе данных банка, да и то не факт, что договор сильно поможет, разве что для суда. А так - да - все равно ждать. Есть возможность - лучше получить выписку с печатью и договор.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:16

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Про валюту навіть не мрійте...за пару грн на хліб з маслом дякуйте. :(

Вы кто на этой ветке-нагнетатель,вентилятор,Клиент,тролль)?

А вы ещё не заметили? :) Всё перечисленное, кроме "клиент".
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
Gas
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