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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:20
Что там беня, не прекратил рейдерскую атаку на банк? Что-то тихо стало, нагнетатели разбежались. Скучно, девочки
Мой кот обосрался. Очень вероятно, что за этим стоит Британия, поскольку другого правдоподобного объяснения не существует.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 13:24
А чё рыпаться, процент по депу идет, жду банду вора ушилина и курс конвертации зеленого
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demichh
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