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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:20
Что там беня, не прекратил рейдерскую атаку на банк? Что-то тихо стало, нагнетатели разбежались. Скучно, девочки
Число дьявола не 666, а 9,99.
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:24
А чё рыпаться, процент по депу идет, жду банду вора ушилина и курс конвертации зеленого
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:40
Re: ВТБ Банк
...ну да, мы тут как заложники...все зависит от воли террориста..
Что бы зря не терять время, рекомендую увлекательное чтиво от УкрСМИ....
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:27
Срочно команду троллей-профессионалов на соседнюю ветку, пусть эта отдохнет.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:59
Додано: Сер 21 лис, 2018 15:01
Вчора мав закінчитися депо(приблизно 400$) і перерахуватися на Альфу.Договір був на 300 з чим то днів без пролонгації.Після вчора заходив в інтер-банкінг так і писало.Сьогодні дивлюся-а там депозит на майже 700днів з закінченням літом 2019???Подзвонив на гарячу,а там дівчина каже про обмеження і суд до кінця місяця.В мене на руках один договір,а вони намалювали інший.Це ШАХРАЙбанк!!!
Додано: Сер 21 лис, 2018 15:08
..может там была вкл. Автопролонгация?
700 дней...лето 19...????
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