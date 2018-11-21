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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1457145814591460

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:20

Что там беня, не прекратил рейдерскую атаку на банк? Что-то тихо стало, нагнетатели разбежались. Скучно, девочки :)
Число дьявола не 666, а 9,99.
Gas
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:24

А чё рыпаться, процент по депу идет, жду банду вора ушилина и курс конвертации зеленого :)
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:40

Re: ВТБ Банк

...ну да, мы тут как заложники...все зависит от воли террориста..


Что бы зря не терять время, рекомендую увлекательное чтиво от УкрСМИ....
http://ua-banker.com.ua/news/incidents/29646/
abc111
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:27

  abc111 написав:...ну да, мы тут как заложники...все зависит от воли террориста..


Что бы зря не терять время, рекомендую увлекательное чтиво от УкрСМИ....
http://ua-banker.com.ua/news/incidents/29646/

Срочно команду троллей-профессионалов на соседнюю ветку, пусть эта отдохнет. :mrgreen:
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:59

  Gas написав:Что там беня, не прекратил рейдерскую атаку на банк? Что-то тихо стало, нагнетатели разбежались. Скучно, девочки :)

Не нагнетатели, а падальщики - стервятники :twisted:
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:01

Вчора мав закінчитися депо(приблизно 400$) і перерахуватися на Альфу.Договір був на 300 з чим то днів без пролонгації.Після вчора заходив в інтер-банкінг так і писало.Сьогодні дивлюся-а там депозит на майже 700днів з закінченням літом 2019???Подзвонив на гарячу,а там дівчина каже про обмеження і суд до кінця місяця.В мене на руках один договір,а вони намалювали інший.Це ШАХРАЙбанк!!!
Volodymyr Lviv
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:08

  Volodymyr Lviv написав:Вчора мав закінчитися депо(приблизно 400$) і перерахуватися на Альфу.Договір був на 300 з чим то днів без пролонгації.Після вчора заходив в інтер-банкінг так і писало.Сьогодні дивлюся-а там депозит на майже 700днів з закінченням літом 2019???Подзвонив на гарячу,а там дівчина каже про обмеження і суд до кінця місяця.В мене на руках один договір,а вони намалювали інший.Це ШАХРАЙбанк!!!



..может там была вкл. Автопролонгация?

700 дней...лето 19...????
abc111
 
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З нами з: 17.04.10
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