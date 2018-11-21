Додано: Сер 21 лис, 2018 15:52

Короче, гайки все прикрутили максимально. Через кассу даже с наличкой разбить не разрешают, переводом на родственника тоже не разрешают (хотя в тарифах это есть), через договор дарения нельзя, открывать депозиты на 3х лиц тоже не разрешают (хотя это предусмотрено гражданским кодексом и инструкцией НБУ). Так что банк напрямую нарушает все существующие нормы. Конечно, в судах потом все это можно будет оспорить, но вот сомневаюсь, что ФГВ потом что-то выплатит, даже если оспорить в суде (тем более что суд сначала будет с ВТБ Банком). Банк однозначно поставил крест на своей репутации, плюс подложил большую какулю Сбербанку и Проминвестабнку, но видимо там на верхах, привыкли думать о сиюминутной выгоде, вместо того чтобы мыслить стратегически. Даже, если суд восстановит ВТБ в правах (в чем я лично очень сомневаюсь), думаю, что большинство клиентов точно теперь не будут держать деньги в банках с российскими собственниками.



Кто-нибудь, делал договор дарения на вклад? Есть ли потом шанс получить такой вклад через ФГВ (при нотариально заверенном договоре)?