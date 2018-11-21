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ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1458145914601461

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:29

  Квесторе_поверніться написав:
  Volodymyr Lviv написав:Вчора мав закінчитися депо(приблизно 400$) і перерахуватися на Альфу.Договір був на 300 з чим то днів без пролонгації.Після вчора заходив в інтер-банкінг так і писало.Сьогодні дивлюся-а там депозит на майже 700днів з закінченням літом 2019???Подзвонив на гарячу,а там дівчина каже про обмеження і суд до кінця місяця.В мене на руках один договір,а вони намалювали інший.Це ШАХРАЙбанк!!!

Так, це неправомырні дії бвнку...але банка на це зараз не зважає.

В банке есть куратор, значит неправомерные действия с согласия НБУ.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 21 лис, 2018 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:31

Куратор до депо конкретного імярека не опускається.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:36

  Квесторе_поверніться написав:Куратор до депо конкретного імярека не опускається.

Имеете список полномочий и разрешений куратора? Хотелось бы взглянуть.
Или это рассуждения? И он не опускается сейчас, а опустится, чтобы не отдать этому же клиенту средства через фонд?
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 21 лис, 2018 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:37

  os2 написав:
  abc111 написав:..вроде по 1к с карт можно, но по факту не знаю

только что был в отделениии на политехе - в кассе денег нет совсем :cry: , и будут ли никто не знает. На горячке сказали что инкассация отделений сегодня должна быть, но время не сказали, а вот инкассация банкоматов пока не планируется.

Но хоть в торговой сети карты принимают, или шарахаются от них, как от СПИДА? :roll:
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  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:Куратор до депо конкретного імярека не опускається.

Имеете список полномочий и разрешений куратора? Хотелось бы взглянуть.
Или это рассуждения? И он не опускается сейчас, а опустится, чтобы не отдать этому же клиенту средства через фонд?

То є велике таїнство, як порішає ТА з тимчасовим адміністратором.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:46

Квесторе_поверніться Подивився,в моєї мами аналогічна ситуація.На руках договір на 330днів,а в інтернетбанкінгу НАМАЛЬОВАНИЙ інший(майже 700днів)- до кінця ОСЕНІ 2019???
Volodymyr Lviv
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:46

Re: ВТБ Банк

Отделение на пушкинской закрыто "по техпричинам" :)) в разгар рабочего дня и сегодня уже не откроется...
xio13
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:51

  Квесторе_поверніться написав:
  ruvex написав:
  Квесторе_поверніться написав:Куратор до депо конкретного імярека не опускається.

Имеете список полномочий и разрешений куратора? Хотелось бы взглянуть.
Или это рассуждения? И он не опускается сейчас, а опустится, чтобы не отдать этому же клиенту средства через фонд?

То є велике таїнство, як порішає ТА з тимчасовим адміністратором.

О чем изначально и речь была.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:52

Короче, гайки все прикрутили максимально. Через кассу даже с наличкой разбить не разрешают, переводом на родственника тоже не разрешают (хотя в тарифах это есть), через договор дарения нельзя, открывать депозиты на 3х лиц тоже не разрешают (хотя это предусмотрено гражданским кодексом и инструкцией НБУ). Так что банк напрямую нарушает все существующие нормы. Конечно, в судах потом все это можно будет оспорить, но вот сомневаюсь, что ФГВ потом что-то выплатит, даже если оспорить в суде (тем более что суд сначала будет с ВТБ Банком). Банк однозначно поставил крест на своей репутации, плюс подложил большую какулю Сбербанку и Проминвестабнку, но видимо там на верхах, привыкли думать о сиюминутной выгоде, вместо того чтобы мыслить стратегически. Даже, если суд восстановит ВТБ в правах (в чем я лично очень сомневаюсь), думаю, что большинство клиентов точно теперь не будут держать деньги в банках с российскими собственниками.

Кто-нибудь, делал договор дарения на вклад? Есть ли потом шанс получить такой вклад через ФГВ (при нотариально заверенном договоре)?
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