Volodymyr Lviv написав:Вчора мав закінчитися депо(приблизно 400$) і перерахуватися на Альфу.Договір був на 300 з чим то днів без пролонгації.Після вчора заходив в інтер-банкінг так і писало.Сьогодні дивлюся-а там депозит на майже 700днів з закінченням літом 2019???Подзвонив на гарячу,а там дівчина каже про обмеження і суд до кінця місяця.В мене на руках один договір,а вони намалювали інший.Це ШАХРАЙбанк!!!
Так, це неправомырні дії бвнку...але банка на це зараз не зважає.
В банке есть куратор, значит неправомерные действия с согласия НБУ.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 21 лис, 2018 15:32, всього редагувалось 1 раз.
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Куратор до депо конкретного імярека не опускається.
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Квесторе_поверніться написав:Куратор до депо конкретного імярека не опускається.
Имеете список полномочий и разрешений куратора? Хотелось бы взглянуть. Или это рассуждения? И он не опускается сейчас, а опустится, чтобы не отдать этому же клиенту средства через фонд?
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 21 лис, 2018 15:37, всього редагувалось 1 раз.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
abc111 написав:..вроде по 1к с карт можно, но по факту не знаю
только что был в отделениии на политехе - в кассе денег нет совсем , и будут ли никто не знает. На горячке сказали что инкассация отделений сегодня должна быть, но время не сказали, а вот инкассация банкоматов пока не планируется.
Но хоть в торговой сети карты принимают, или шарахаются от них, как от СПИДА?
Квесторе_поверніться написав:Куратор до депо конкретного імярека не опускається.
Имеете список полномочий и разрешений куратора? Хотелось бы взглянуть. Или это рассуждения? И он не опускается сейчас, а опустится, чтобы не отдать этому же клиенту средства через фонд?
То є велике таїнство, як порішає ТА з тимчасовим адміністратором.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться написав:Куратор до депо конкретного імярека не опускається.
Имеете список полномочий и разрешений куратора? Хотелось бы взглянуть. Или это рассуждения? И он не опускается сейчас, а опустится, чтобы не отдать этому же клиенту средства через фонд?
То є велике таїнство, як порішає ТА з тимчасовим адміністратором.
О чем изначально и речь была.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Короче, гайки все прикрутили максимально. Через кассу даже с наличкой разбить не разрешают, переводом на родственника тоже не разрешают (хотя в тарифах это есть), через договор дарения нельзя, открывать депозиты на 3х лиц тоже не разрешают (хотя это предусмотрено гражданским кодексом и инструкцией НБУ). Так что банк напрямую нарушает все существующие нормы. Конечно, в судах потом все это можно будет оспорить, но вот сомневаюсь, что ФГВ потом что-то выплатит, даже если оспорить в суде (тем более что суд сначала будет с ВТБ Банком). Банк однозначно поставил крест на своей репутации, плюс подложил большую какулю Сбербанку и Проминвестабнку, но видимо там на верхах, привыкли думать о сиюминутной выгоде, вместо того чтобы мыслить стратегически. Даже, если суд восстановит ВТБ в правах (в чем я лично очень сомневаюсь), думаю, что большинство клиентов точно теперь не будут держать деньги в банках с российскими собственниками.
Кто-нибудь, делал договор дарения на вклад? Есть ли потом шанс получить такой вклад через ФГВ (при нотариально заверенном договоре)?