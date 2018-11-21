Додано: Сер 21 лис, 2018 17:23

xio13 написав: Отделение на пушкинской закрыто "по техпричинам" ) в разгар рабочего дня и сегодня уже не откроется... Отделение на пушкинской закрыто "по техпричинам" ) в разгар рабочего дня и сегодня уже не откроется...

Черная пятница близко, думаю действительно торг идет на самом верху и они сами пока не знают, что в конце концов точно сделают завтра или после завтра, мне даже думается, что акции ВТБ заберут Беня с сотоварищами и эта ситуация устроит всех, ВТБ так как его Украинская дочка мне кажется их уже должна была достать, им проще/выгодней от нее уже избавиться да и есть шанс им тогда чет отсудить в тех же международных судах с Украины, а так им приходится в банк только вкладываться и конца и края этому пока не видно, режим тоже устроит, покажут перед выборами, что они борются с РФ да и обосрется Беня если не сможет вытащить банк, то есть шанс кинуть кинуть режиму в сторону бени очередной заслуженный камень, ну а бени просто все пох-он хочет вытащить хоть чет с Украины по принципу "с паршивой овцы хоть шерсти клок" да и с активами у ВТБ как мне кажется не все так плохо, кроме живых кредитов и недвиги у ВТБ огромные резервы с которыми можно проработать ведь многие перестали платить ВТБ потому как тип не хотят поддерживать бизнес страны агрессора и суды иногда становились на сторону такого аргумента в спорах банка с должниками, а если сменится собственник то исчезнет этот аргумент и думаю Беня умеет "работать" с Украинскими судами, и ему удастся вырвать/переиграть по новой в наших судах те огромный резервы что были сформированы ВТБ, часть из которых ему удастся вернуть/распустить, мне кажется именно на это он и надеется.Для простого вкладчика под фонд, думаю в принципе пофиг уже должно быть на эти игры и торги "лучше ужасный коней чем ужас без конца" для вкладчика уже с таким раскладом когда все равно уже ничего не выдают, лучше скорейшая определенность, толи ВА в "черную пятницу" то ли Беня в "черную пятницу" отжал акции банка и теперь банк принадлежит Бене с сотоварищами и может еще чуток поработает пока активы банка не окажутся где то на Кипре с Прибалтикой как с Привата.