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ВТБ Банк

ВТБ Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1459146014611462

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ВТБ Банк 3.2 5 470
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
119
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
50
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
60
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
119
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
122
Всього голосів : 470
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:32

  Andreww написав:Короче, гайки все прикрутили максимально. Через кассу даже с наличкой разбить не разрешают, переводом на родственника тоже не разрешают (хотя в тарифах это есть), через договор дарения нельзя, открывать депозиты на 3х лиц тоже не разрешают (хотя это предусмотрено гражданским кодексом и инструкцией НБУ). Так что банк напрямую нарушает все существующие нормы. Конечно, в судах потом все это можно будет оспорить, но вот сомневаюсь, что ФГВ потом что-то выплатит, даже если оспорить в суде (тем более что суд сначала будет с ВТБ Банком). Банк однозначно поставил крест на своей репутации, плюс подложил большую какулю Сбербанку и Проминвестабнку, но видимо там на верхах, привыкли думать о сиюминутной выгоде, вместо того чтобы мыслить стратегически. Даже, если суд восстановит ВТБ в правах (в чем я лично очень сомневаюсь), думаю, что большинство клиентов точно теперь не будут держать деньги в банках с российскими собственниками.

Кто-нибудь, делал договор дарения на вклад? Есть ли потом шанс получить такой вклад через ФГВ (при нотариально заверенном договоре)?

Если втб таки обанкротят то держать деньги станет опасно в любом банке на территории Украины
Особенно в предверии выборов
Кто знает какой банк решат отжать следующим :shock:
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:37

Re: ВТБ Банк

https://biz.censor.net.ua/news/3098184/ ... _vtb_banka
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:40

Сегодня, около 16:00, грн были в отделении на Б. Васильков кой (клиент оплатил хорошую сумму по кредиту). Если депо в долларах, то даже в пересчете на грн кассир не выдала, ответив, что операция незаконна.
Marina_022
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:43

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  LuckyG написав:Как в отделениях дела? Валюту понемногу наливают,или пусто от слова совсем?

Про валюту навіть не мрійте...за пару грн на хліб з маслом дякуйте. :(

Вы кто на этой ветке-нагнетатель,вентилятор,Клиент,тролль)?

не тратьте время на этого субъекта, у меня он в чёрном списке уже года три...
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:14

  ТЕА написав:
  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Про валюту навіть не мрійте...за пару грн на хліб з маслом дякуйте. :(

Вы кто на этой ветке-нагнетатель,вентилятор,Клиент,тролль)?

не тратьте время на этого субъекта, у меня он в чёрном списке уже года три...

Це для мене честь велика... мабуть.
Нічого не нагнітаю.
Правда і тільки правда...гірка пілюля...але нікуди від того не дінешся.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:16

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:Про валюту навіть не мрійте...за пару грн на хліб з маслом дякуйте. :(

Вы кто на этой ветке-нагнетатель,вентилятор,Клиент,тролль)?

не тратьте время на этого субъекта, у меня он в чёрном списке уже года три...[/quote]
Це для мене честь велика... мабуть.
Нічого не нагнітаю.
Правда і тільки правда...гірка пілюля...але нікуди від того не дінешся.[/quote] шо , опять тут забыли ? Все в втб решится в пользу вкладчиков 200+. С Вами можно было поспорить,но у Вас все равно нет денег.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:25

Re: ВТБ Банк

  sens написав:Все в втб решится в пользу вкладчиков 200+

Вискочили тут за більше Фонду?
Залишив тут 10 грн...на всякий пожарний...для карти погорільця в Алли.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:38

Re: ВТБ Банк

Ukrainian написав:
  Andreww написав:Короче, гайки все прикрутили максимально. Через кассу даже с наличкой разбить не разрешают, переводом на родственника тоже не разрешают (хотя в тарифах это есть), через договор дарения нельзя, открывать депозиты на 3х лиц тоже не разрешают (хотя это предусмотрено гражданским кодексом и инструкцией НБУ). Так что банк напрямую нарушает все существующие нормы. Конечно, в судах потом все это можно будет оспорить, но вот сомневаюсь, что ФГВ потом что-то выплатит, даже если оспорить в суде (тем более что суд сначала будет с ВТБ Банком). Банк однозначно поставил крест на своей репутации, плюс подложил большую какулю Сбербанку и Проминвестабнку, но видимо там на верхах, привыкли думать о сиюминутной выгоде, вместо того чтобы мыслить стратегически. Даже, если суд восстановит ВТБ в правах (в чем я лично очень сомневаюсь), думаю, что большинство клиентов точно теперь не будут держать деньги в банках с российскими собственниками.

Кто-нибудь, делал договор дарения на вклад? Есть ли потом шанс получить такой вклад через ФГВ (при нотариально заверенном договоре)?

Если втб таки обанкротят то держать деньги станет опасно в любом банке на территории Украины
Особенно в предверии выборов
Кто знает какой банк решат отжать следующим :shock:
Я знаю, какой. Ощад
"Зачем было стоять на майдане, чтобы поменять одну банду олигархов на другую?"
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:40

  osya1964 написав:https://biz.censor.net.ua/news/3098184/sud_otmenil_zapret_na_likvidatsiyu_vtb_banka

Мимо каси.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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